TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında yaşanan son gelişme sosyal medyada gündem oldu. Yarışmanın son bölümünde parkur sırasında sakatlanan Barış Murat Yağcı hakkında beklenen karar açıklandı.

Daha önce hakkında çıkan uyuşturucu soruşturması nedeniyle yarışmadan ayrılan ancak test sonucunun negatif çıkmasının ardından yeniden Survivor’a dönen Barış Murat Yağcı’nın bu kez sağlık problemi nedeniyle yarışmaya veda ettiği duyuruldu.

SURVIVOR PARKURUNDA TALİHSİZ KAZA

14 Mayıs tarihli bölümde parkur etabında dengesini kaybeden Barış Murat Yağcı yere sert şekilde düştü. Acı içinde yerde kalan yarışmacıya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yarışmacının yapılan kontrollerinde parmağında ciddi kırık olduğu öğrenildi. Doktorların yaklaşık 6 hafta boyunca alçı tedavisi uygulanacağını belirttiği ifade edildi.

ACUN ILICALI: “ÇARESİZ KALDIK”

Programda açıklama yapan Acun Ilıcalı, Barış’ın sağlık durumunun yarışmaya devam etmesine izin vermediğini söyledi.

Ilıcalı açıklamasında, “Barış’ın durumu beklediğimizden kötü. Barış Survivor’a devam edemeyecek. 6 hafta alçı gerekiyor. İlk ayı olsa beklerdik ancak artık her gün performans dönemi. Çaresiz kaldık” ifadelerini kullandı.

İZLEYİCİLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YAPTI

Öte yandan yarışmada geçtiğimiz günlerde Bayhan da sağlık sorunları nedeniyle Survivor’a veda etmişti.