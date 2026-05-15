Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan birim sorumlusu hakkında ortaya atılan mobbing iddiaları yargıya taşındı. Genç Sağlık Sen Antalya Şubesi tarafından yapılan açıklamada, bir bölüm sorumlusunun personele yönelik sistematik baskı, hakaret ve tehditte bulunduğu öne sürüldü.

Sendika avukatları tarafından hazırlanan dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulduğu belirtilirken, sağlık çalışanlarının uzun süredir psikolojik baskı altında çalıştığı iddia edildi.

MOBBİNG VE PSİKOLOJİK BASKI İDDİASI

Sendika açıklamasında, bazı personellerin yaşanan süreç nedeniyle tayin isteyerek görev yerini değiştirmek zorunda kaldığı ifade edildi. Açıklamada, çalışanlara “cezalandırma amaçlı görevlendirme” yapıldığı ve ağır iş yükü verildiği ileri sürüldü.

Genç Sağlık Sen Antalya Şubesi’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir bölüm sorumlusunun personeline yönelik uzun süredir devam eden sistematik hakaret, tehdit ve psikolojik şiddet iddiaları üzerine avukatlarımız harekete geçti.”

“21 RESMİ ŞİKAYET VAR” İDDİASI

Sendika tarafından yapılan açıklamada, ilgili personel hakkında bugüne kadar çok sayıda resmi başvuru yapıldığı öne sürüldü. Açıklamaya göre çalışanlar tarafından toplam 12 SABİM ve 9 CİMER başvurusu gerçekleştirildi.

Sendika açıklamasında, hastane yönetiminin sessiz kaldığı savunularak şu değerlendirme yapıldı:

“Kurumların bu tutumu, birim sorumlusunun pervasızlığını daha da artırdı.”

SUÇ DUYURUSUNDA HANGİ SUÇLAMALAR VAR?

Genç Sağlık Sen Antalya Şubesi, E.D. hakkında çeşitli suçlamalarla savcılığa başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

Suç duyurusunda şu başlıkların yer aldığı belirtildi:

TCK 125: Hakaret

TCK 106: Tehdit

TCK 94: Eziyet (Mobbing)

TCK 257: Görevi kötüye kullanma

Olayla ilgili adli sürecin sürdüğü öğrenildi.