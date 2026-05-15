Alanya Atatürk Caddesi üzerinde gün ışığının en yoğun olduğu saatlerde yanmaya devam eden sokak lambaları, kamu kaynaklarının verimli kullanılması konusunda yeniden tartışma yarattı. İlçenin en işlek noktalarından biri olan cadde üzerinde açık kalan aydınlatmalar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Özellikle yaz sezonunun başlamasıyla birlikte artan elektrik tüketimi ve yükselen enerji maliyetleri göz önüne alındığında, gündüz vakti çalışan sokak lambalarının gereksiz bir harcamaya neden olduğu ifade edildi. Bölgedeki esnaf ve vatandaşlar, yaşanan durumun basit bir teknik arızadan mı yoksa otomatik zamanlama sistemindeki bir hatadan mı kaynaklandığının açıklığa kavuşturulmasını istiyor.

VATANDAŞLAR ENERJİ İSRAFINA DİKKAT ÇEKTİ

Atatürk Caddesi’nden geçen çok sayıda vatandaş, gün ortasında yanan lambaların hem dikkat çekici hem de düşündürücü olduğunu belirtti. Kamuya ait her kaynağın tasarruflu kullanılması gerektiğini vurgulayan bölge sakinleri, küçük gibi görünen bu tür aksaklıkların uzun vadede önemli maliyetlere yol açabileceğine dikkat çekti.

Vatandaşlar, “Gün ışığında aydınlatmaya ihtiyaç yok. Elektrik maliyetlerinin arttığı bir dönemde böyle görüntüler görmek üzücü. Yetkililerin sistemi kontrol ederek sorunu kısa sürede çözmesini bekliyoruz” görüşünü dile getirdi.

ESNAF: KAMU KAYNAKLARI DAHA VERİMLİ KULLANILMALI

Cadde üzerinde faaliyet gösteren esnaf da benzer şekilde enerji tasarrufunun önemine işaret etti. Özellikle turizm sezonunda ilçede nüfusun ve tüketimin arttığını hatırlatan esnaf, belediye ve ilgili kurumların altyapı sistemlerini düzenli olarak denetlemesinin faydalı olacağını ifade etti.

Esnaf temsilcileri, aydınlatma sistemlerinde kullanılan sensörler, zamanlayıcılar ve otomatik kontrol mekanizmalarının belirli aralıklarla test edilmesinin benzer sorunların önüne geçebileceğini belirtti.

TURİZM KENTİNDE TASARRUF VURGUSU

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Alanya’da enerji verimliliği, sadece ekonomik açıdan değil çevresel sürdürülebilirlik bakımından da önem taşıyor. Kamu kurumlarının tasarruf odaklı uygulamaları, hem bütçe yönetimi hem de çevre bilincinin güçlenmesi açısından dikkatle takip ediliyor.

Vatandaşlar, Atatürk Caddesi’nde yaşanan bu durumun kısa sürede incelenmesini ve benzer görüntülerin tekrar yaşanmaması için gerekli teknik kontrollerin yapılmasını talep ediyor.