Çanakkale’de kadın hakim ile taksici sevgilisi arasındaki mesajlaşmalar soruşturma dosyasına girdi. HSK’nın devreye girdiği olayda görevden uzaklaştırma kararı verildi.

Çanakkale’de darp iddiasıyla başlayan soruşturma, ortaya çıkan yeni iddialarla farklı bir boyuta taşındı. Çanakkale 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı F.K.T. ile taksici sevgilisi olduğu öne sürülen K.D. arasındaki mesajlaşmalar soruşturma dosyasına girdi.

DARP ŞİKAYETİYLE BAŞLADI

İddiaya göre kadın hakim F.K.T., eski erkek arkadaşıyla yaşadığı tartışmanın ardından darp edildiğini belirterek şikayetçi oldu. Şikayet sonrası başlatılan soruşturmada elmacık kemiğinin kırıldığı iddiası da dosyaya yansıdı.

Soruşturma kapsamında adliye lojmanına sık giriş yaptığı öne sürülen taksici K.D. teknik takibe alındı. Süreç ilerledikçe dosyanın kapsamı genişledi.

MESAJLAŞMALAR DOSYAYA GİRDİ

Operasyon sırasında K.D.’nin aracında “uyuşturucu nitelikli madde içeren ilaçlar” bulunduğu ileri sürüldü. K.D. ifadesinde bu ilaçları adliye lojmanında kalan kadın hakime götürdüğünü iddia etti.

Hakim F.K.T. ise söz konusu ilaçların yeşil reçeteli ilaç olduğunu savundu ve uyuşturucu niteliğinde olmadığını söyledi.

HSK’nın soruşturma izni vermesinin ardından taraflar arasındaki telefon görüşmeleri ve mesajlaşmalar incelendi. Bazı mesaj içerikleri kamuoyuna da yansıdı.

İddiaya göre mesajlarda şu ifadeler yer aldı:

F.K.T.: “Aşkımm evdeyim...”

K.D.: “Tamam nefesim”

F.K.T.: “Ses ver ki 🙂 :)”

K.D.: “Uyuşturucu parası yaz aşkım”

HSK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRDI

Hakimler ve Savcılar Kurulu, soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi amacıyla F.K.T.’yi 3 ay süreyle görevden uzaklaştırdı.

Görevden uzaklaştırma kararını öğrendikten sonra kadın hakimin adliyeye giderek tepki gösterdiği öne sürüldü. İddiaya göre başsavcılık katında bağırdığı, çevredekilere hakaret ettiği ve güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle binadan çıkarıldığı belirtildi.

Olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.