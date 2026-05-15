Antalya’nın Kepez ilçesinde yaşanan olay, bir kez daha iş hayatındaki alacak verecek anlaşmazlıklarının ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini ortaya koydu. 65 yaşındaki Sebahattin Küpeli, çalıştığı iş yerindeki bir çalışanın alacak iddiası nedeniyle çıkan tartışmada aldığı bıçak darbeleri sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, Varsak Menderes Mahallesi 6950 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, eski çalışan Bünyamin Türkoğlu, 150 bin liralık alacağı olduğunu öne sürerek önce işverenine ulaşmaya çalıştı. İşverenle görüşemeyince, aynı iş yerinde çalışan ve işverenin akrabası olan Sebahattin Küpeli ile telefonda tartıştı. Tartışma daha sonra yüz yüze büyüdü.

DÖRT AYRI YERİNDEN BIÇAKLANDI

Polis kayıtlarına göre Türkoğlu, aracından aldığı bıçakla Küpeli’ye saldırdı. Sebahattin Küpeli’nin sol omzu, kolu, yüzü ve başının arka kısmından yaralandığı belirtildi. Ağır yaralanan Küpeli, kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

“BABAM SADECE BAYRAM HARÇLIĞI KAZANMAK İÇİN GELMİŞTİ”

Cenazeyi morgdan teslim alan oğlu İsrafil Küpeli, babasının emekli olduğunu ve yaklaşık 15 gün önce kısa süreli çalışmak üzere Antalya’ya geldiğini söyledi.

Küpeli, “Babamın kimseyle bir sorunu yoktu. Buraya sadece bayram harçlığı çıksın diye 1-1,5 aylığına çalışmaya gelmişti. Şirketteki bir alacak meselesi yüzünden hayatını kaybetti” dedi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından suç aletiyle yakalanan Bünyamin Türkoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Türkoğlu, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul ettiği, ayrıca “Pişmanım” dediği öğrenildi.

19 AYRI SUÇ KAYDI BULUNUYOR

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bünyamin Türkoğlu’nun daha önce kasten yaralama, cinsel taciz, hakaret ve tehdit gibi suçlardan toplam 19 kaydının bulunduğu belirtildi.

Sebahattin Küpeli’nin cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi İzmir’in Karabağlar ilçesine gönderildi.

Antalya’da yaşanan bu olay, özellikle geçici işlerde çalışan emeklilerin ekonomik nedenlerle farklı şehirlerde çalışmak zorunda kaldığını da bir kez daha gözler önüne serdi.