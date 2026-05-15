Alanya’nın Çamlıca Mahallesi’nde motosikletiyle seyir halinde olan 52 yaşındaki Bülent Deniz, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

SON ANDA MOTOSİKLETİ DURDURDU

Alanya’nın Çamlıca Mahallesi’nde yaşanan olay, çevrede bulunan vatandaşları da şoke etti. Edinilen bilgilere göre 52 yaşındaki Bülent Deniz, motosikletiyle seyir halindeyken aniden fenalaştı.

Durumu fark eden Deniz’in, son bir hamleyle motosikletini yol kenarında durdurduğu öğrenildi. Ardından yere yığılan adama ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Bülent Deniz’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kalp krizi şüphesi üzerinde duran ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından Deniz’in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Alanya motosiklet üzerinde kalp krizi vakasıyla ilgili jandarma ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi. Olayın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.