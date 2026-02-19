Konuksever Mahallesi’nde bir apartman dairesinde yaşanan olayda 47 yaşındaki şahıs birlikte olduğu kadını tabancayla öldürdü, ardından aynı silahla yaşamına son verdi.

APARTMAN DAİRESİNDE ÇİFTE ÖLÜM

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 821 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın ikinci katında dün öğle saatlerinde yaşanan olay mahallede büyük sarsıntı yarattı. İddiaya göre 47 yaşındaki Özgür Y., birlikte yaşadığı ve evli olduğu öğrenilen kadını tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Olayın ardından daireden silah sesleri yükseldi.

ÖNCE ABLASINI ARADI

Edinilen bilgilere göre şahsın olaydan kısa süre önce ablasını telefonla arayarak intihar edeceğini söylediği öğrenildi. Aynı dakikalarda komşular daireden üç el silah sesi duyduklarını belirtti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapısı açık olan daireye giren ekipler, iki kişiyi yatakta hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde her iki kişinin de hayatını kaybettiği tespit edildi. Bir apartman boşluğunda yankılanan o sesler, birkaç dakika içinde bütün sokağın havasını değiştirdi.

ABLASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşadı. Şahsın ablası polis ekiplerine, “Ölmemiş değil mi?” diye sordu. Güvenlik gerekçesiyle daireye girişine izin verilmedi. Mahalle sakinleri ise gündüz vakti yaşanan olay karşısında şaşkın olduklarını söyledi. Çocukların okuldan döndüğü saatlerdi…

KADININ KİMLİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Hayatını kaybeden kadının kimliğinin netleştirilmesi için çalışmalar sürüyor. Olay yeri inceleme ekipleri dairede detaylı çalışma yaptı. Antalya Muratpaşa’da yasak ilişki cinayeti ve intihar olayı ile ilgili soruşturma devam ediyor.