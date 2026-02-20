TÜRKİYE genelinde ilk el konut satış sayısı ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 oranında azalarak 34 bin 69 oldu. İkinci el konut satışları ise ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 oranında azalarak 77 bin 411 oldu. Yabancılara yönelik satışlarda düşüş oranı yüzde 20,8 olurken, yabancılara yapılan satışların payının, toplam satış içindeki oranının yüzde 1,2 olduğu belirlendi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Alanya Emlakçılar Derneği (ALEMDER) Başkanı Özgür Erbaş, geçen yıla göre konut satışlarında düşüş yaşandığını belirterek, yüksek kredi faizleri ve vatandaşın alım gücünün düşmesini sektörün temel sorunları arasında gösterdi. Alanya Emlak Komisyoncuları Derneği (ALEKOD) Başkanı Abdullah Tuncer ise ocak ayı konut satışlarının Alanya özelinde son 5 yılın en düşük seviyesine gerilediğini, uygulamalardan geri adım atılmamasının sektörün durumunu daha da kötüleştirebileceğine dikkat çekti.

'TEDBİR ALINMAZSA İŞLER DAHA VAHİM NOKTAYA GİDEBİLİR'

Geçen yıla oranla konut satışında yüzde 3-4 gibi azalış gördük diyen Alanya Emlakçılar Derneği (ALEMDER) Başkanı Özgür Erbaş, "Sıfır ve ikinci el konut arasında. Zaten bunu bekliyorduk. Konut kredi faiz oranları çok yüksek, milletin alım gücü çok düştü. Kredi kartından çekemiyorlar. Yabancı sayısı azaldı. Yabancıların vatandaşlık için aldıkları konutlar vardı. İkamet için geliyorlardı. Devlet her taraftan kısıtlama yaptı, bu sonuçlar kaçınılmaz. Bu şekilde giderse sektör daha da düşer diye düşünüyorum. Enflasyonu düzeltmeye çalışırken bir sektörü batırıyorlar. Emlak sektörü kan ağlıyor, durum çok kötü. Bu düşüş devam edecek çünkü müteahhitler de konut üretememeye başladı. Maliyetler arttı. Bu konuda tedbir alınmazsa işler daha vahim noktaya gidebilir" dedi.

'İNŞAAT SEKTÖRÜ VE KENT EKONOMİSİ İFLASA SÜRÜKLENİYOR'

Alanya Emlak Komisyoncuları Derneği (ALEKOD) Başkanı Abdullah Tuncer, "Ulusal düzeyde değerlendirdiğimizde konut satış sayılarında ocak ayı için normal seyrinde devam ederken, Alanya özelinde baktığımızda bin 55 satışla son 5 yılın en az satış yapılan ocak ayı olarak karşımıza çıkıyor. İkamet kısıtlaması ve konutların kısa süreli kiraya verilmesini neredeyse imkânsız hale getiren adımların yalnızca inşaat sektörünü değil tüm kent ekonomisini iflasa sürüklemesiyle halkımızın konut edinme gücü de düşmüş oldu. Yerel siyasilerimizin ve STK'ların çabaları maalesef sonuçsuz kaldı. Gün geçtikçe inşaat sektörü ve kent ekonomisi geriye doğru gitmeye devam ediyor. Bu uygulamalardan halen geri adım atılmamış olması akıl alır gibi değil" dedi.

'KONUT KREDİLERİ KÜÇÜK FİRMALARI DESTEKLEMELİ'

Konut kredileri küçük firmaları da kapsamalı diyen Tuncer, "Bugün açıklanan 'Hoşgeldin Evim' kampanyasıyla da Emlak Konut ortaklığında yapılan projelerin faizsiz ve düşük faizlerle satışına yardım edilirken, Alanya gibi küçük inşaat firmalarının olduğu şehirlerde firmalar iflasa, bankaların insafına ya da tefecilerin vicdanına terk edilmiş durumda. Buna benzer kredi kampanyaları yalnızca büyük inşaat firmalarının projeleri için değil, esnafa, istihdama ve kent ekonomisine katkı sağlayan, ayakta kalmaya çalışan inşaat firmaları için de sağlanmalıdır. Ancak bu şekilde gerçek ihtiyaç sahipleri konut sahibi olabilecektir" ifadelerini kullandı. Hatice NERGİZ