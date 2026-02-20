Türk spor kamuoyu, güne ardı ardına gelen şok gözaltı haberleriyle sarsıldı. Güvenlik güçlerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda, futbol dünyasının karanlık yüzü olan yasa dışı bahis ve şike ağlarına yönelik büyük çaplı bir operasyon için düğmeye basıldı.

10 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Soruşturma kapsamında harekete geçen ekipler, operasyonun çapını genişleterek Türkiye genelinde tam 10 farklı ilde eş zamanlı baskınlar düzenledi. Futbol kulüplerinin ve organizasyonların doğrudan mercek altına alındığı bu kritik süreçte, suç ağına karıştığı değerlendirilen isimlere yönelik çember daraltıldı. Edinilen bilgiye göre, operasyon çerçevesinde şu ana kadar 32 kişi yakalanarak gözaltına alındı.