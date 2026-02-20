İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Alanyaspor dahil birçok kulübün yöneticileri hakkında işlem yapıldı.

Futbolda bahis soruşturması genişliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

YÖNETİCİLERİN BAHİS HESAPLARI İNCELENDİ

Soruşturmada, profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin yasal bahis sitelerinde şüpheli kuponlar oynadığı tespit edildi. Özellikle yöneticisi oldukları takımın maçında rakip takıma bahis oynadıkları iddiası üzerine 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli 10 farklı ilde 33 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheli yakalanırken, firari 1 şüphelinin aranmasına devam ediliyor. Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

ALANYASPOR DA LİSTEDE

Futbolda şike ve bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınanlar arasında şu kulüplerin bazı yöneticilerinin bulunduğu bildirildi:

Antalyaspor

Adana Demirspor

Bodrumspor

Göztepe

Giresunspor

Konyaspor

Alanyaspor

Denizlispor

Kocaelispor

Gençlerbirliği

Sivasspor

Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.