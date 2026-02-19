Yeniden Refah Partisi’nin “çatı aday” iddiası sonrası Mansur Yavaş’ın İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ile görüşmesi, erken seçim ve olası ittifak senaryolarını yeniden gündeme taşıdı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Merkezi’ni ziyaret ederek İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir araya geldi. Görüşmenin, son günlerde siyaset gündeminde tartışılan “çatı aday” iddiası sonrası gerçekleşmesi dikkat çekti. İki ismin görüşme sonrası basın açıklaması yapması bekleniyor.

KULİSLERDE “ÇATI ADAY” SENARYOSU

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın, “Mansur Yavaş çatı aday olursa destekleriz” mesajı verdiği iddiası Ankara kulislerinde geniş yankı uyandırdı. Özellikle erken seçim tartışmalarının hız kazandığı bir dönemde Mansur Yavaş’ın olası cumhurbaşkanlığı adaylığı başlığı yeniden konuşulmaya başlandı.

Bu açıklamanın hemen ardından gerçekleşen Yavaş–Dervişoğlu görüşmesi, muhalefet cephesinde yeni bir ittifak zemini mi oluşuyor sorusunu gündeme taşıdı. Siyaset çevreleri, temasın zamanlamasına dikkat çekiyor.

Ankara’da bugün hava soğuk ama siyaset gündemi daha sıcak. Koridorlarda herkes aynı soruyu fısıldıyor: Yeni bir denklem mi kuruluyor?

“KORKAK” TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

2023 seçim sürecinde o dönem İYİ Parti Genel Başkanı olan Meral Akşener, Mansur Yavaş’ın aday yapılmak istendiğini ancak Yavaş’ın bu sorumluluğu almak istemediğini söylemişti. Akşener’in “korktu” ifadesi uzun süre tartışılmıştı.

Yavaş ise o dönem yaptığı açıklamada, “Hiçbir zaman korkmadım. Korkan zaten Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne aday olmaz. Korkaklıkla suçlanmak zoruma gidiyor” diyerek iddialara yanıt vermişti.

Bugün gelinen noktada, hem o sözler hem de yeni ziyaret yeniden hatırlatılıyor. Ankara siyasetinde kartlar yeniden karılıyor gibi… Devamı gelecek mi, yoksa bu sadece bir nezaket ziyareti mi —

Görüşmeye ilişkin resmi açıklamanın ardından tablonun daha netleşmesi bekleniyor.