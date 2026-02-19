Yediemin otoparklarında yıllardır bekleyen yüz binlerce araç için kritik tebliğ yürürlükten kaldırıldı. Gözler şimdi yeni hurda düzenlemesi ve ÖTV’siz araç teklifinde.

Türkiye genelinde yediemin otoparklarında bekleyen ve büyük bölümü ekonomik ömrünü tamamlamış araçlar için önemli bir adım atıldı. Haczi kaldırılmış olmasına rağmen sahipleri tarafından teslim alınmayan araçların tasfiyesine ilişkin mevcut tebliğ yürürlükten kaldırıldı. Bu karar, kamuoyunda “hurda yasası yeniden mi geliyor?” sorusunu gündeme taşıdı.

Özellikle yedieminde bekleyen haczi kalkmış araçların tasfiyesi ve hurda araç ÖTV’siz yeni araç alımı düzenlemesi başlıkları, hem araç sahipleri hem de otomobil almak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

TEBLİĞ RESMİ GAZETE’DE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

İcra ve İflas Kanunu’nun geçici 20’nci maddesine dayanan ve haczi kalkmış olmasına rağmen yedieminde bulunan malların tasfiye sürecini düzenleyen tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yürürlükten kaldırıldı.

Söz konusu düzenleme, 5 Nisan 2023 itibarıyla muhafaza işleminin dayanağı olan haczi kalkmış malları kapsıyordu. Tebliğin iptal edilmesiyle birlikte, bildirim, satış ve tasfiye sürecinin nasıl işleyeceği konusunda yeni bir düzenleme beklentisi oluştu.

YEDİEMİNLERDE 700 BİN ARAÇ BEKLİYOR

Uzun süredir gündemde olan verilere göre Türkiye genelinde yaklaşık 700 bin araç yediemin otoparklarında bekliyor. Bu araçların büyük kısmı yıllardır kullanılmadığı için ciddi değer kaybı yaşadı.

Bir kısmının yeniden trafiğe çıkabilmesi için yüksek onarım maliyeti gerekiyor. Özellikle motor, şasi ve elektronik aksamları zarar gören araçların tekrar kullanılabilir hale gelmesi neredeyse yeni araç fiyatına yaklaşıyor.

Otoparkların dolup taşması, hem kamu kaynakları hem de şehir içi alan kullanımı açısından uzun süredir tartışma konusu. Bazı vatandaşlar “Bu araçlar ya satılsın ya hurdaya ayrılsın” diyor. Bekledikçe sadece çürüyor…

ÖTV’SİZ ARAÇ TEKLİFİ GÜNDEMDE

Öte yandan Meclis komisyonunda görüşülen hurda araç karşılığı ÖTV’siz araç alımı kanun teklifi de dikkatle izleniyor. Düzenleme kabul edilirse belirli şartları sağlayan araç sahiplerinin yeni araç alımında vergi avantajı elde edebileceği konuşuluyor.

Geçmiş dönemlerde de benzer teşvikler gündeme gelmiş ancak otomobil fiyatlarında beklenen düşüş yaşanmamıştı. Aksine, sıfır ve ikinci el piyasasında yükseliş devam etmişti. Bu nedenle yeni düzenlemenin piyasaya etkisi konusunda temkinli yorumlar yapılıyor.

Otomobil almak isteyen vatandaş için mesele basit aslında: Fiyat düşecek mi, düşmeyecek mi? Net cevap henüz yok. Yeni tebliğin içeriği belirleyici olacak.

YENİ DÜZENLEME BEKLENİYOR

Mevcut tebliğin kaldırılmasıyla birlikte, haczi kalkmış ve yedieminde emanette bulunan mallara ilişkin satış ve tasfiye sürecini düzenleyen yeni bir mevzuat çalışmasının gündeme gelmesi bekleniyor.

Özellikle 2026 hurda araç yasası son dakika gelişmeleri ve yediemin araçları satış süreci nasıl olacak soruları önümüzdeki günlerde daha net yanıt bulacak.