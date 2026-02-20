Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yasa dışı bahis bataklığına yönelik "Sistemi çözdük, kökünü kurutacağız" çıkışının hemen ardından beklenen büyük sarsıntı yaşandı. Kara para aklama ve sanal kumar ağlarını finanse eden dev yapıya yönelik İstanbul merkezli operasyonda düğmeye basıldı.

SİSTEM DEŞİFRE OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen titiz soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Merkez Bankası (TCMB) raporları şok edici gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Yasal bir ödeme sistemi maskesi takan Klon Ödeme Kuruluşu'nun, karanlık bahis çetelerine finansal altyapı ve sanal POS sağladığı belirlendi. Rapora göre, gece 00:00 ile 06:00 saatleri arasında yoğunlaşan yüksek hacimli para transferlerinin açıklama kısımlarında alenen "bahis", "casino", "bet" ve "slot" ibarelerinin kullanıldığı tespit edildi.

TMSF YÖNETİME EL KOYDU

Elde edilen kara paranın, yüzde 90 iştirak konumundaki PBM Tech Bilişim üzerinden aklanarak çok kısa sürede şüphelilerin şahsi hesaplarına aktarıldığı ortaya çıktı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri; İstanbul, Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum’da eş zamanlı şafak baskınları düzenleyerek 19 şüpheli için harekete geçti. Operasyonun ardından İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

FUTBOLDA DA ŞOK BASKINLAR

Finansal altyapıya vurulan darbenin yanı sıra yeşil sahalara sıçrayan şike ve bahis iddiaları için de operasyonlar hız kesmedi. Soruşturmanın bir diğer ayağında 33 farklı adrese düzenlenen dev baskında 32 şüpheli daha gözaltına alındı.

ALANYA’DA GÖZLER 81 İL VURGUSUNDA

Bakan Gürlek’in 81 ili kapsayan sıfır tolerans mesajı, turizm sirkülasyonunun ve yerel spor kulüplerinin dinamik olduğu Alanya’da da geniş yankı buldu. Yasa dışı bahsin gençleri ve yerel ekonomiyi tehdit eden sinsi yapısına karşı atılan bu radikal adımlar, Alanya kamuoyunda büyük bir dikkatle takip ediliyor. Emniyet güçlerinin dijital suç ağlarına karşı başlattığı bu temizlik harekatının, bölgedeki güvenliği de doğrudan pekiştireceği değerlendiriliyor.