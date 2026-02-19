Alanya Belediyesi’ne ait Occo Beach işletmesinde 22 Ocak’ta iptal edilen ihale süreci bugün yeniden tamamlandı. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in talimatıyla iptal edilen sürecin ardından yapılan yeni ihalede işletme, yıllık 35 milyon TL bedelle kiraya verildi. İhaleyi kazanan isim ise Mehmet Sadık Çetin oldu.

Occo Beach için ilk açıklanan yıllık muhammen bedel 12 milyon TL olarak duyurulmuş, 3 yıllık tahmini kira bedeli ise 36 milyon TL olarak belirlenmişti. İhaleye katılmak isteyenler için geçici teminat bedeli 1 milyon 80 bin TL, ihaleden cayma bedeli ise 3 milyon 600 bin TL olarak açıklanmıştı.

Bugün yapılan ihalede oluşan 35 milyon TL’lik yıllık bedel, belirlenen muhammen rakamın oldukça üzerinde gerçekleşti. Bu sonuç, Alanya sahil bandındaki ticari işletmeler açısından dikkat çekici bir kira seviyesine işaret ediyor.

Başkan Osman Tarık Özçelik, 22 Ocak’ta yapılması planlanan ihaleyi, süreçte yaşanan sıkıntılar ve adil rekabet ortamının oluşmadığı gerekçesiyle iptal etmişti.