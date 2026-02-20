19 Şubat 2026 tarihli ve 2026/63 sayılı atama kararı bölgede büyük yankı uyandırdı. Alanya ile sınır komşusu olan ve bölgesel dinamikleri ortak paylaşan Gazipaşa'nın yönetim zirvesinde ani bir görev değişimi yaşandı. Bölge halkının yakından takip ettiği sürpriz atamalarla, Antalya ve çevresindeki mülki idare haritası yeniden şekillendi.

GİDEN VE GELEN İSİMLER NETLEŞTİ

Alınan flaş karar doğrultusunda, bir süredir Gazipaşa Kaymakamlığı görevini yürüten Selami Korkutata'nın bölgeden tayini çıktı. Korkutata, yayımlanan yeni liste ile Kütahya Vali Yardımcılığı görevine getirildi. Gazipaşa'da boşalan kritik mülki idare koltuğuna ise Afyonkarahisar cephesinden bir atama yapıldı. Afyonkarahisar Dinar Kaymakamı olarak görev yapan Hasan Uğuz, Gazipaşa'nın yeni kaymakamı olarak resmen atandı.

ALANYA'DA DA YAKINDAN İZLENİYOR

Havalimanı bağlantısı, tarım ağları ve turizm aksıyla Alanya'nın en önemli stratejik komşusu konumundaki Gazipaşa'da yaşanan bu zirve değişikliği, Alanya kamuoyunda da dikkatle karşılandı. İki ilçe arasındaki kesintisiz bürokratik, ulaşım ve ticari ilişkiler nedeniyle, yeni Kaymakam Hasan Uğuz'un bölgede izleyeceği yönetim stratejisi ve turizm sezonu öncesi atacağı adımlar şimdiden mercek altına alındı.

ANTALYA'NIN İKİ İLÇESİNDE DAHA DEĞİŞİM

Yayımlanan 2026/63 sayılı atama kararı sadece Gazipaşa ile sınırlı kalmadı. Antalya'nın kırsal bölgelerinden Gündoğmuş ve İbradı ilçelerinde de mülki idare amirleri değişti. Resmi listeye göre Gündoğmuş Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal, Şanlıurfa Ceylanpınar Kaymakamlığına; İbradı Kaymakamı İbrahim Cem Deveci ise Burdur Tefenni Kaymakamlığına atandı. Turizm sezonu öncesi bölgede yaşanan bu geniş çaplı rotasyon dikkat çekti.