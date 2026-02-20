Arıkan, bu girişimi Osmanlı İmparatorluğu'nu yıkıma götüren sürece benzeterek, Türk milletinin aynı senaryoyu bir kez daha yaşamayacağını vurguladı.

'ÜNİTER DEVLET İÇİN BÜYÜK TEHLİKE'

Alper Arıkan, raporun içeriğine ve topluma sunuluş biçimine yönelik eleştirilerinde şu ifadeleri kullandı: 'Raporda bahsedilen ve milleti onur, gurur başlıkları altında farklı mecralara çekmeye çalışan ifadeler, üniter devlet için büyük tehlikeler içermektedir. Islahat Fermanı ile yüzlerce yıl önce denenen ve Osmanlı'yı yıkıma götüren yaklaşım, bugün etnik kökenler üzerinden adeta yeniden gündeme gelmiştir. Vatandaş öfkelidir ve millete gerçekler söylenmemektedir.'

'UMUT HAKKINI TERÖRİSTE DEĞİL VATANDAŞA TANIYIN'

Ekonomik sıkıntılar içinde boğuşan halkın önceliklerinin göz ardı edildiğini belirten Arıkan, umut hakkı tartışmalarına şu sözlerle noktayı koydu: "Umut hakkını emekliye, dar gelirliye, geçinemeyen yoksul vatandaşa, iş bulamayan gençlere tanıyın." Arıkan, açıklamasının sonunda tarihten ders çıkarılması gerektiğini hatırlatarak, ıslahat fermanı mantığıyla yürütülen ve toplumu ayrıştıran bu tür dayatmaların Türk milletinde karşılığı olmadığını belirtti. Arıkan, "Bu millet, kendisini parçalanmaya götüren bu acı tecrübeleri bir daha yaşamak istemiyor" diyerek tepkisini dile getirdi.