Konya’nın Taşkent ilçesinde nüfusun yüzde 70’i 60 yaş üstü. Belediyenin kurduğu aşevinden her gün 450 kişiye iki öğün sıcak yemek ulaştırılıyor.

Türkiye’nin en yaşlı ilçelerinden biri olarak gösterilen Konya’nın Taşkent ilçesi, Alanya’ya olan yakınlığıyla da dikkat çekiyor. Toroslar üzerine kurulu yaklaşık 7 bin nüfuslu ilçede, nüfusun büyük bölümünü ileri yaş grubundaki vatandaşlar oluşturuyor.

ALANYA, KONYA MERKEZDEN DAHA YAKIN

İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan önemli geçiş noktalarından biri olarak tanımlanan Taşkent’in, Alanya’ya yaklaşık 100 kilometre mesafede olduğu belirtiliyor. Taşkent Belediye Başkanı Mehmet Acar, ilçenin konumuna dikkat çekerek Alanya’nın kendilerine Konya merkezden daha yakın olduğunu ifade etti.

Toroslar’ın sarp kayalıkları ve derin vadileri arasında yer alan ilçe, sakin yapısıyla biliniyor. İlçede Selçuk Üniversitesi’ne bağlı bir yüksekokul ve öğrenci yurdu da bulunuyor. Bahçe tarımı ve hayvancılık ise temel geçim kaynakları arasında yer alıyor.

NÜFUSUN YÜZDE 70’İ 60 YAŞ ÜZERİNDE

Taşkent’te en dikkat çeken veri ise yaş ortalaması. İlçe nüfusunun yaklaşık yüzde 70’i 60 yaşın üzerinde. Bu durum, sosyal belediyecilik çalışmalarını da ön plana çıkarıyor.

Başkan Acar, özellikle 80-90 yaş aralığındaki ihtiyaç sahibi vatandaşlar için aşevi kurduklarını belirtti. Maddi durumdan bağımsız olarak, yemek yapamayacak durumda olan yaşlılara destek verildiğini söyleyen Acar, ilçede sosyal dayanışmanın güçlendirilmesini hedeflediklerini kaydetti.

GÜNLÜK 450 KİŞİYE İKİ ÖĞÜN SICAK YEMEK

Belediye ekipleri tarafından her gün 450 kişiye iki öğün sıcak yemek ulaştırılıyor. Yemekler yalnızca kapıya bırakılmıyor; ekipler vatandaşların evine kadar girerek sofrayı kurup yemeği ikram ediyor.

Bu uygulama özellikle yalnız yaşayan yaşlılar için büyük önem taşıyor. İlçede asayiş olaylarının düşük seviyede olduğu, sosyal yapının ise sakin ve huzurlu olduğu ifade ediliyor.

TURİZMDE TELEFERİK HEDEFİ

Taşkent Belediyesi’nin gündeminde yalnızca sosyal projeler yok. İlçede turizmi canlandırmak amacıyla belediye binası önünden Kıble Kayası’na uzanacak bir teleferik hattı planlanıyor. Ayrıca bölgede Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait kamp alanının bulunduğu ve bu hattın hayata geçmesi halinde Taşkent’in turizm potansiyelinin artabileceği değerlendiriliyor.

Alanya’nın hemen yanı başındaki bu küçük ilçe, bir yandan yaşlı nüfus yapısıyla dikkat çekerken, diğer yandan sosyal destek projeleri ve turizm hedefleriyle öne çıkıyor.