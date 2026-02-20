Yüksek mevduat faizleri yatırımcının rotasını değiştirdi. 3 milyon TL’nin 32 günlük net kazancı 80 bin ile 95 bin TL arasında değişiyor.

Faiz oranlarının yüzde 40’ın üzerine çıkmasıyla birlikte vadeli mevduat hesapları yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti. Özellikle birikimini risk almadan değerlendirmek isteyen yatırımcılar, “3 milyon TL ile araba mı alınır yoksa bankaya mı yatırılır?” sorusunu daha sık sormaya başladı.

32 GÜNDE 80 BİN TL’Yİ AŞAN NET GETİRİ

Güncel oranlara göre 3 milyon TL’nin 32 günlük vadeli mevduat net getirisi bankadan bankaya değişmekle birlikte yaklaşık 80 bin TL ile 95 bin TL arasında hesaplanıyor. Bu rakam, birçok çalışan için ikinci bir maaş anlamına geliyor.

Faizlerin yüzde 40 ile yüzde 44 bandında seyrettiği tabloda, özellikle “hoş geldin faizi” ve kampanya oranları net getiriyi belirleyen temel unsur oluyor.

Yani mesele sadece faiz oranı değil, bankanın uyguladığı hesaplama yöntemi.

AYNI FAİZ, FARKLI KAZANÇ

Uzmanlar, aynı faiz oranına rağmen net getirinin değişebildiğine dikkat çekiyor. Bunun başlıca nedenleri şöyle sıralanıyor:

Stopaj oranı

365 gün veya 360 gün hesaplama farkı

Kampanya ve yeni müşteri faiz uygulaması

Günlük bakiye hesaplama yöntemi

Bu nedenle yatırımcıların yalnızca ilan edilen faiz oranına değil, 32 günlük net kazanç tutarına bakması öneriliyor.

ARABA MI, FAİZ GELİRİ Mİ?

Bugünkü fiyatlarla 3 milyon TL’ye üst segment bir araç almak mümkün. Ancak aynı tutarın bankada değerlendirilmesi halinde aylık ortalama 90 bin TL civarında gelir oluşabiliyor. Bu rakam yıllık bazda 1 milyon TL’nin üzerine çıkıyor.

Bir başka ifadeyle araç alındığında değer kaybı ihtimali varken, yüksek faiz döneminde TL mevduat getirisi düzenli nakit akışı sağlıyor.

Bazı yatırımcılar turizm sezonu öncesi kısa vadeli değerlendirme yapmayı tercih ediyor. Özellikle Alanya gibi sezonluk gelir yapısının güçlü olduğu bölgelerde nakit akışı önemli. Çünkü yaz aylarında fırsat her an çıkabiliyor.

Elbette faizlerin ne kadar süre bu seviyede kalacağı ayrı bir soru. Eğer oranlar düşerse tablo değişebilir…

Şimdilik görünen, yüksek tutarlı birikimi olanların “düzenli gelir mi, tüketim mi?” ikileminde daha temkinli davrandığı.

Kısacası karar tamamen yatırımcının risk algısına bağlı.