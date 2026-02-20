Tecilin başlamasında ve kademeli taksitlendirmede borcun yüzde 10'u oranında alınan peşinat tutarı kaldırılmıştır. Toplam borcun eşit taksitlendirilmesi hâlinde ortaya çıkan ilk taksit peşin olarak ödenecektir.

İki yıl içinde tecili bozulanların yeniden tecil talebinde bulunamayacağına ilişkin iki yıllık süre üç yıla çıkarılmıştır.

Ancak, daha önce bozulmuş olan tecil işlemlerine ilişkin borçların başvuru tarihinden önce ödenmiş olması hâlinde, söz konusu tecil işlemleri bozulmuş tecil sayılmayacak ve yeni tecil talebinin değerlendirilmesinde dikkate alınmayacaktır.

Tecilin bozulmasında aranan üç taksitin ödenmemesi kuralı dört taksit olarak değiştirilmiştir. Yine tecilin bozulmasında, iki taksitin son taksit ödeme süresi sonuna kadar ödenmemesi hâlinde uygulanan bozulma kuralındaki iki taksit şartı, üç taksit olarak revize edilmiştir.

Cari ay yönünden tecilin bozulma şartlarında üç taksit şartı dört taksit olarak değiştirilmiştir. Ayrıca bir takvim yılında en fazla iki cari aya ait borcun, ödeme planındaki tecil süresi aşılmamak kaydıyla en geç izleyen takvim yılının sonuna kadar ödenmemesi hâlinde tecilin bozulmasına ilişkin iki cari ay şartı üç cari ay olarak revize edilmiştir.

Mücbir sebep kapsamındaki borçların tecilinin bozulmasında aranan üç taksitin ödenmemesi kuralı dört taksit olarak değiştirilmiştir. Yine tecilin bozulmasında, iki taksitin son taksit ödeme süresine kadar ödenmemesi hâlinde uygulanan bozulma kuralındaki iki taksit şartı üç taksit olarak revize edilmiştir.