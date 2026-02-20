Florida eyaletinde yürütülen soruşturma kapsamında, Tampa Police Department ekipleri Zinger’ı Kasım 2023’te gözaltına aldı. Dosyaya yansıyan bilgilere göre suçlamalar, özellikle Snapchat üzerinden kurulan iletişim ve paylaşılan içerikler üzerine şekillendi.

Yerel basında çıkan haberlerde, Nisan 2024’te dört yeni mağdur iddiasının daha dosyaya eklendiği ve soruşturmanın kapsamının genişlediği aktarıldı.

BABA: “ASİL MAĞDUR BENİM KIZIM”

Ocak 2026’da bazı medya kuruluşlarına konuşan baba Josh Zinger, kızının uzun süredir zihinsel ve gelişimsel sağlık sorunları yaşadığını savundu. Baba, dosyada kızının bilişsel ve psikolojik durumunun yeterince dikkate alınmadığını öne sürerek “asıl mağdurun” kendi kızı olduğunu iddia etti.

Ancak dava dosyasında yer alan iddialar henüz mahkeme kararıyla kesinleşmiş değil.

DURUŞMA 26 MAYIS 2026’DA

Mahkeme takvimine göre sanığın yargılamasının 26 Mayıs 2026’da başlaması planlanıyor. Sanığın suçlamaları kabul edip etmediğine ve savunma stratejisine ilişkin ayrıntılar resmi kayıtlarda sınırlı şekilde yer alıyor.

Yetkililer, özellikle çocukların çevrim içi platformlarda kimlik doğrulaması yapılmadan kurulan iletişimlere karşı dikkatli olması gerektiği konusunda ailelere uyarıda bulunuyor.