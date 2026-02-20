GAZİPAŞA'NIN Koru kıyısında planlanan 4 ayrı Turizm Konaklama Tesisi projesine ilişkin Antalya Valiliği tarafından verilen "ÇED Gerekli Değildir" kararlarının iptali istemiyle açılan davalarda önemli bir gelişme yaşandı. Davalardan ikisine ilişkin bilirkişi keşif raporları açıklandı. Bilirkişi heyeti, iki ayrı otel projesi için oybirliğiyle "ÇED Gerekli Değildir" kararının bilimsel esaslara, kamu yararına ve ilgili mevzuata uygun olmadığı kanaatine vardı. Davayı açan Gazipaşa Hepimizin Platformu, raporların kıyıların korunmasına yönelik uzun süredir dile getirdikleri bilimsel itirazları doğruladığını belirtti.

'BİLİM, KIYILARIMIZ KONUSUNDA TEK REHBERİMİZDİR'

Bilirkişi heyetinin; Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyelerinden oluştuğu bildirildi. Heyette 4 profesörün yanı sıra jeoloji (hidrojeoloji), ziraat, biyoloji, çevre, inşaat (hidrolik/kıyı), orman ile harita ve kadastro mühendisliği alanlarında uzman isimler yer aldı. Gazipaşa Hepimizin Platformu tarafından yapılan açıklamada, kıyılara ilişkin tüm değerlendirmelerde bilimin temel referans olduğu vurgulanarak, "Bilim, kıyılarımız konusunda tek rehberimizdir" denildi.

5 VE 55 DÖNÜMLÜK İKİ PARSEL İÇİN AYNI SONUÇ

Bilirkişi raporları, biri 5 dönüm, diğeri 55 dönüm büyüklüğündeki iki ayrı parsel için hazırlandı. Her iki proje için de "ÇED Gerekli Değildir" kararlarının bilimsel olarak uygun olmadığı ifade edildi. Aynı sahilde, birbirine yakın konumda bulunan parseller için benzer gerekçeler sıralandı.

EUNIS'E GÖRE ÖNCELİKLİ KORUNACAK ALANLAR ARASINDA

Biyoloji bilimi yönünden yapılan değerlendirmede, proje alanının habitat çeşitliliği ve biyolojik zenginliği açısından küresel ölçekte "Önemli Doğa Alanı" kriterlerini karşıladığı belirtildi. Alanın, ÖDA-AKD042 koduyla tanımlanan "Gazipaşa-Anamur Kıyıları" sınırları içinde yer aldığı kaydedildi. Raporda; bölgenin çok sayıda sualtı ve kıyı mağarasına sahip olduğu, bu habitatların Avrupa Birliği habitat sınıflama sistemi EUNIS'e göre öncelikli korunacak alanlar arasında bulunduğu, küresel ölçekte 8, ulusal ölçekte 11 yüksek risk sınıfında türün bölgede varlık gösterdiği, Doğu Akdeniz'in en büyük Akdeniz'e endemik memeli türü olan Akdeniz fokunun yaşam ve üreme alanı olduğu, kumsallarda deniz kaplumbağaları için yılda ortalama 250-300 yuva bulunduğu tespitlerine yer verildi.

TAŞKIN VE ALTYAPI RİSKLERİ GÖZ ARDI EDİLMİŞ

Jeoloji ve hidrojeoloji yönünden hazırlanan raporda; yüzey ve yeraltı sularına ilişkin değerlendirmelerin yetersiz olduğu, taşkın ve sellenme riskine rağmen meteorolojik ve hidrolojik analizlerin yapılmadığı belirtildi. Yeraltı suyu derinliği, beslenme-boşalma dengesi ve su kalitesine ilişkin verilerin eksik olduğu ifade edildi. İnşaat (Hidrolik-Kıyı) mühendisliği açısından ise atık su miktarının 50 metreküp/gün üzerinde olabileceği, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısının kümülatif yükü karşılayıp karşılayamayacağının değerlendirilmediği, bölgenin taşkın riski taşımasına rağmen can güvenliği açısından yeterli analiz yapılmadığı, kıyıda oluşacak insan kaynaklı baskının (antropojenik etki) incelenmediği vurgulandı.

SİT ALANI VE KORUMA STATÜSÜNDE YER ALIYOR

Çevre mühendisliği raporunda, parselin Caretta yaşam alanı ve Akdeniz foku yaşam sahası olarak işaretli bölgede bulunduğu, deniz tarafının "Nitelikli Koruma Alanı", kara tarafının ise "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" statüsünde yer aldığı kaydedildi. Bu alanlarda yalnızca düşük yoğunluklu faaliyetlere izin verilebileceği, otel yapımının bu kapsamda değerlendirilemeyeceği belirtildi. Ziraat mühendisliği raporunda ise tarım topraklarının korunmasının zorunluluğuna dikkat çekilerek, yapılaşmanın tarım alanları üzerindeki baskıyı artıracağı ifade edildi.

"2019 REVİZYON PLANLARI KORUMA STATÜSÜYLE ÇELİŞİYOR"

Gazipaşa Hepimizin Platformu açıklamasında, 2019 revizyon planlarının kıyıların koruma statüsüyle çeliştiği savunularak, "Kıyılarımızda uygulanmaya çalışılan planlar, korunan alan niteliği ile taban tabana zıt yapılaşma sonuçları doğurmaktadır" denildi. 217 oda ve 700 yatak kapasiteli turizm konaklama tesisine ilişkin "ÇED Gerekli Değildir" kararının bilimsel esaslara ve kamu yararına uygun olmadığı yönündeki bilirkişi kanaati mahkemeye sunuldu. Nihai kararın yargı tarafından verileceği belirtildi. Şerife ÇOBAN