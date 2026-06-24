Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 24 Haziran 2026 tarihinde Akdeniz açıklarında 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 11.25'te gerçekleşen sarsıntının merkez üssü, Muğla'nın Datça ilçesine 189.04 kilometre mesafede tespit edildi.

DEPREMİN DETAYLARI NELER?

AFAD'ın kamuoyuna duyurduğu teknik bilgilere göre, sarsıntı deniz yüzeyinin 8.39 kilometre derinliğinde oluştu. Depremin ardından bölgede herhangi bir olumsuz durum rapor edilmediği bildirildi. İlgili kurumlar, sarsıntının etkilerine dair gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyor.

AKDENİZ HAVZASINDAKİ SİSMİK DURUM

Akdeniz açıklarında meydana gelen bu tür sarsıntılar, bölgenin aktif tektonik yapısının bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar veriler ışığında, bu büyüklükteki depremlerin levha sınırlarında olağan enerji boşalmaları olduğunu aktarıyor.

Söz konusu deprem, merkez üssünün karaya olan uzaklığı nedeniyle şiddetli bir etki yaratmasa da, sismik hareketlilik Akdeniz kıyı şeridindeki yerleşim yerlerinde kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.