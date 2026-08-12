Vodafone Sultanlar Ligi’nde yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Galatasaray Daikin’de transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Geçtiğimiz sezonu ligde 5’inci sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, iki yeni transferi daha duyurdu.

Galatasaray, 30 yaşındaki libero Çerağ Düzeltir ve 23 yaşındaki orta oyuncu İlayda Uçak ile 1’er yıllık anlaşmaya vardı.

ÇERAĞ DÜZELTİR GALATASARAY’DA

Sarı-kırmızılıların yeni transferlerinden Çerağ Düzeltir, kariyeri boyunca Türkiye’de birçok takımın formasını giydi.

Profesyonel kariyerine Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü’nde başlayan deneyimli libero; Rota Koleji, Salihli Belediyespor, Sarıyer Belediyesi, Mert Grup Sigorta, Muratpaşa Belediyespor, Bolu Belediyespor ve Aydın Büyükşehir Belediyespor’da görev yaptı.

Galatasaray Daikin, deneyimli oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

İLAYDA UÇAK İLE 1 YILLIK ANLAŞMA

Galatasaray’ın ikinci transferi ise orta oyuncu İlayda Uçak oldu. 2002 doğumlu voleybolcu da sarı-kırmızılılarla 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Kariyerine VakıfBank II’de başlayan Uçak, ardından Sistem9 Yeşilyurt, PTT Spor, Nilüfer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Göztepe SK formalarını giydi.

Genç oyuncu, yeni sezonda Galatasaray Daikin’in başarısı için mücadele edecek.

GALATASARAY’DA KADRO YENİLENİYOR

Yeni sezonda CEV Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele edecek Galatasaray Daikin, kadrosunda önemli bir değişime gidiyor.

Sarı-kırmızılı ekip daha önce Ayça Aykaç, Vita Akimova, Janset Cemre Erkul, Ege Melisa Bükmen ve Eylül Karadaş’ı kadrosuna katmıştı.

Galatasaray’da Ayçin Akyol, Aslı Tecimer, Ali Frantti, Eylül Akarçeşme Yatgın, Kaja Grobelna, Eline Timmerman, Büşra Güneş, İremnur Özsoy ve Naz Aydemir Akyol ile ise yollar ayrıldı.

Çerağ Düzeltir ve İlayda Uçak transferleriyle kadrosuna iki takviye daha yapan Galatasaray Daikin, hem Sultanlar Ligi hem de CEV Şampiyonlar Ligi için yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.