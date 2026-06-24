Yetkililerin verdiği bilgilere göre olay, Santa Catarina eyaletine bağlı Praia Grande bölgesinde meydana geldi. Turistik uçuş gerçekleştiren sıcak hava balonunda kalkıştan yaklaşık iki dakika sonra yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle balondaki yolcular panik yaşadı.

YOLCULAR KENDİLERİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

Görgü tanıklarının paylaştığı görüntülerde balondan yoğun duman yükseldiği ve bazı yolcuların alevlerden kaçmak için aşağı atladığı görüldü. Olay sırasında pilotun acil iniş yapmaya çalıştığı, yere yaklaşıldığında yolculara atlamaları yönünde talimat verdiği bildirildi.

Ancak balondan inemeyen bazı yolcular içeride mahsur kaldı. Yetkililer, kazada 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı. Kurtarılanlar arasında balondan atlayan yolcuların da bulunduğu belirtildi.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Brezilya Sivil Havacılık Kurumu ile kaza inceleme ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. İlk değerlendirmelerde yangının balon sepetinde bulunan yedek bir ateşleme ekipmanından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Praia Grande bölgesi, sıcak hava balonu turlarıyla tanınan ve “Brezilya'nın Kapadokyası” olarak anılan önemli turizm merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Kaynak: AP, Santa Catarina İtfaiyesi, Brezilya Sivil Havacılık Kurumu