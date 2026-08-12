​​Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kamuoyuyla paylaştığı veda ve davet mesajında CHP'den ayrıldığını duyurdu. İmamoğlu açıklamasında, bu kararın ülkenin geleceğine dair inandığı değerler ve millete karşı taşıdığı sorumluluğun bir sonucu olduğunu belirtti.

​Birlikte omuz omuza yürüdüğü tüm yol arkadaşlarına teşekkür eden İmamoğlu, Türkiye'nin daha güçlü, demokratik ve umut dolu yarınlarını inşa etmek amacıyla yeni bir yol açtıklarını ifade ederek vatandaşları Yeni Parti'ye katılım çağrısında bulundu. İmamoğlu, mesajını "Her şey çok güzel olacak" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: Haber Merkezi