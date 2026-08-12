Beşiktaş’ta Dusan Vlahovic heyecanı yaşanıyor. Siyah-beyazlı kulübün transfer görüşmelerine başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği Sırp santrforun İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Transfer gelişmesinin ardından taraftarların gözü Vlahovic’in İstanbul yolculuğuna çevrildi. Özellikle yıldız futbolcuyu taşıyacak uçağın konumu, kalkış saati ve İstanbul’a tahmini varış zamanı merak ediliyor.

VLAHOVIC’İN UÇAĞI NASIL CANLI TAKİP EDİLİR?

Uçakların anlık konumları çeşitli hava trafik ve uçuş takip platformları üzerinden görüntülenebiliyor.

Canlı takip yapılabilmesi için genellikle uçağın uçuş numarası, çağrı kodu veya tescil bilgisinin bilinmesi gerekiyor. Bu bilgilerden biri sisteme girildiğinde uçağın rotası, mevcut konumu, kalkış noktası ve tahmini varış saati gibi bilgilere ulaşılabiliyor.

Vlahovic’i taşıyacak uçağın uçuş bilgilerinin belli olması halinde Beşiktaş taraftarları da aynı yöntemle yolculuğu anlık olarak takip edebilecek.

VLAHOVIC’İN UÇAK TAKİP KODU AÇIKLANDI MI?

Şu ana kadar Dusan Vlahovic’in İstanbul’a gelişinde kullanacağı uçağa ilişkin takip kodu paylaşılmadı.

Bu nedenle mevcut bilgilerle belirli bir uçuşu canlı olarak takip etmek mümkün değil. Uçağın kalkış yapması ve uçuş bilgilerinin sistemlere yansımasının ardından takip için gerekli kodun ortaya çıkması bekleniyor.

VLAHOVIC İSTANBUL’A SAAT KAÇTA GELECEK?

Beşiktaş’ın kadrosuna katmak için görüşmeler yürüttüğü 26 yaşındaki Dusan Vlahovic’in bugün saat 20.00 sıralarında İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Sırp yıldızın İstanbul’a ulaşmasının ardından sağlık kontrollerinden geçirilmesi planlanıyor.

Kontrollerde herhangi bir sorun çıkmaması halinde transfer sürecindeki resmi işlemlerin tamamlanması ve Vlahovic’in Beşiktaş ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Siyah-beyazlı taraftarların gözü şimdi Vlahovic’in İstanbul’a gelişine ve uçağın takip bilgilerinin açıklanmasına çevrildi.