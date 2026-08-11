Antalya'nın Kepez ilçesinde, vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapan bir şahsa yönelik denetim gerçekleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin rutin kontrolleri sırasında yakalanan şüphelinin üzerinden 17 bin 180 lira nakit para ele geçirildi.

Özdilek AVM önünde devriye görevini yürüten ekipler, çevredekileri rahatsız eden şahsı tespit ederek harekete geçti. Müdahale sırasında zabıta görevlilerine direnç gösteren şahıs, kontrol altına alınarak kimlik tespiti yapıldı ve üzerindeki paraya yasal işlem uygulanmak üzere el konuldu.

ZABITA EKİPLERİNDEN ANINDA MÜDAHALE

Operasyona katılan zabıta memuru Abdullah Doğan'ın aktardığına göre, şahıs yakalanma anında ekiplere zorluk çıkardı. Doğan, çevredeki vatandaşların şahsın mahallede yarattığı rahatsızlıktan şikayetçi olduğunu ve müdahale sonrası zabıta ekiplerine teşekkür ettiklerini bildirdi.

EL KONULAN PARALARA NE OLUYOR?

5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında dilencilik yapan kişilere idari yaptırım uygulanarak para cezası kesiliyor. Bu tür denetimlerde ele geçirilen ve haksız kazanç olarak değerlendirilen nakit paralar ise tutanakla kayıt altına alınarak kamu mülkiyetine geçiriliyor. Yetkililer, haksız kazanç sağlayan kişilere karşı denetimlerin aralıksız süreceğini ifade ediyor.