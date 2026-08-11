11 Ağustos Süper Loto sonuçları: Büyük ikramiye 265 milyon lirayı aştı

Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi 11 Ağustos Salı akşamı gerçekleştirildi. Büyük ikramiyenin 265 milyon lirayı aşmasıyla birlikte çekiliş, şans oyunu takipçilerinin gündemine girdi.

11 AĞUSTOS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ YAPILDI

Süper Loto çekilişi 11 Ağustos Salı günü saat 21.30'da gerçekleştirildi. Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından sonuçlar Milli Piyango Online üzerinden erişime açıldı.

Büyük ikramiye, önceki çekilişlerde 6 bilen çıkmaması halinde sonraki çekilişe devrediliyor. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiye tutarı 265 milyon lirayı aşmıştı.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kupon sahipleri çekiliş sonuçlarını ve ikramiye bilgilerini Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ile mobil uygulaması üzerinden kontrol edebiliyor.

Süper Loto'da kürede bulunan 60 numara arasından 6 numara çekiliyor. Bir kolonda çekilen numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2'sini doğru tahmin edenler ilgili ikramiye kategorisinden kazanç elde ediyor.

BİR SONRAKİ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Süper Loto çekilişleri haftanın üç günü yapılıyor. Salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen çekilişlerin başlangıç saati 21.30.

Takvim doğrultusunda bir sonraki Süper Loto çekilişi 13 Ağustos Perşembe günü yapılacak.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, Milli Piyango Online internet sitesi, mobil uygulama ve yetkili satış noktaları üzerinden oynanabiliyor.

Oyuncular 60 numara içerisinden 6 numara seçerek kolon oluşturabiliyor. Numara seçimini sisteme bırakmak isteyenler rastgele seçim seçeneklerinden de yararlanabiliyor.

Sistem Oyunu'nda ise en az 7, en fazla 14 numara seçilebiliyor. Seçilen numaralar üzerinden farklı kolon kombinasyonları sistem tarafından oluşturuluyor.

ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR

Süper Loto çekilişleri belirlenen saatlerde Milli Piyango Online üzerinden canlı yayınlanıyor. Çekilişler ayrıca Milli Piyango TV'nin YouTube kanalından da takip edilebiliyor.