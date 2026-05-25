Ankara'dan yola çıkan ve Çanakkale istikametine giden tur otobüsü, Biga ilçesinde trafik kazası yaptı. Dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracın tarlaya devrilmesine engel olamadı.

Edinilen bilgiye göre, 06 AYD 067 plakalı otobüsün yan yatması sonucu bölgeye acil olarak polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla intikal eden ekipler, araçta bulunan şoför ile 45 yolcuya ilk müdahaleyi kaza mahallinde gerçekleştirdi.

YARALILARIN DURUMU NASIL?

Kazanın ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan toplam 46 yaralının tedavi altına alındığı bildirildi. Gelen ilk açıklamalara göre, hastanelerde müşahede altında tutulan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

YAĞIŞLI HAVALARDA SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ NEDEN ÖNEMLİ?

Özellikle mevsim geçişlerinde aniden bastıran yağışlar, asfalt zeminlerde kayganlığı artırarak ağır vasıtalar ve yolcu otobüsleri için ciddi risk oluşturuyor. Uzmanlar, tur otobüsü gibi çok sayıda yolcu taşıyan ticari araçların ıslak zeminde takip mesafesini artırması ve hız limitlerini düşürmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Yaşanan bu kazada can kaybı olmaması, toplu taşımada emniyet kemeri kullanımının hayati önem taşıdığını bir kez daha gösterdi.