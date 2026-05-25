Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları doğrultusunda terör bağlantısı nedeniyle mal varlıkları dondurulan yedi kişi hakkındaki hüküm yürürlükten kaldırıldı. İlgili karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi.

Söz konusu düzenleme, 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının ekindeki birinci listede değişiklik yapılmasını içeriyor. Resmi metinde aktarılan bilgilere göre, DEAŞ ve El-Kaide ile bağlantılı gerçek kişiler başlığı altında yer alan listedeki güncelleme ile belirtilen isimlerin finansal kısıtlamaları sona ermiş oldu.

HANGİ İSİMLERİ KAPSIYOR?

Mal varlıklarının dondurulmasıyla ilgili hükümleri kaldırılan kişilerin Majeed Abdul Chaudhry, Hafız Absul Salam Bhuttavi, Aamir Ali Chaudhry, Mustafa Hajji Muhammad Khan, Mohammad Tufail, Abdul Rehman Makki ve Maulana Fazlullah olduğu bildirildi. Alınan bu yeni karar, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 5'inci maddesi uyarınca uygulamaya konuldu.

KARARIN HUKUKİ DAYANAĞI NEDİR?

Uluslararası yaptırımların iç hukuka entegrasyonunu sağlayan 6415 sayılı kanunun ilgili maddesi, BMGK'nin yaptırım kararlarının Türkiye'de doğrudan uygulanmasına hukuki zemin oluşturuyor. Bu kapsamda BMGK'nin 1267, 1988, 1989 ve 2253 sayılı kararları çerçevesinde Birleşmiş Milletler listelerinde yapılan güncellemeler, Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla Türk hukuk sistemine yansıtılarak kişi ve kuruluşların mal varlığı statüleri uluslararası mevzuatla uyumlu hale getiriliyor.