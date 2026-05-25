CHP’de mahkemenin verdiği butlan kararı sonrası başlayan süreçte parti yönetiminde yaşanan belirsizlik devam ediyor. Parti Genel Merkezi’nin tahliye edilmesiyle birlikte gözler yeniden göreve döndüğü belirtilen Kemal Kılıçdaroğlu’na çevrildi.

Ankara kulislerinde konuşulan son iddia ise parti içindeki tansiyonu daha da yükseltti. Gazeteci Sinan Burhan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun bazı milletvekillerini ihraç etmeye hazırlandığını öne sürdü.

İddialara göre hazırlanan listede CHP içinde son dönemde aktif çıkışlarıyla öne çıkan isimler bulunuyor.

Listede yer aldığı ileri sürülen milletvekilleri şöyle:

Ali Mahir Başarır

Veli Ağbaba

Burhanettin Bulut

Umut Akdoğan

Taşkın Özer

Özgür Karabat

Adnan Beker

Cemal Enginyurt

Gökhan Zeybek

Ümit Dikbayır

Söz konusu iddia CHP kulislerinde kısa sürede gündem olurken, listedeki bazı isimlerden de ilk tepkiler geldi.

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kemal Kılıçdaroğlu’na sert ifadelerle yüklendi. Enginyurt paylaşımında, “Kemal Kılıçdaroğlu beni ve bazı milletvekili arkadaşlarımı ihraç edecekmiş. Etmezsen hatırım kalır Kemal Bey” ifadelerini kullandı.

CHP yönetiminden ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Parti kaynakları, ihraç iddialarının şu aşamada doğrulanmadığını belirtirken, Ankara’da siyasi kulisler hareketliliğini sürdürüyor.