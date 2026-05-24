Alanya'da meydana gelen olay, Şekerhane Mahallesi’nde yaşayan vatandaşları yasa boğdu. Hasan Karagöz Sokak üzerindeki Sedreli Mescidi’nde bulunan tuvalete giren 73 yaşındaki Mustafa Yanık’tan uzun süre haber alınamayınca durum ekiplere bildirildi.

Edinilen bilgilere göre mescitte bulunan vatandaşlar, Mustafa Yanık’ın uzun süre dışarı çıkmaması üzerine durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mustafa Yanık’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri mescit çevresinde güvenlik önlemi alırken, olay yerinde ilk inceleme gerçekleştirildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazenin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp işlemlerinin yapılacağı öğrenildi.

AİLE İKİNCİ KEZ EVLAT ACISI YAŞADI

Mustafa Yanık’ın ani ölümü ailesi ve yakınlarını derin üzüntüye boğdu. Mahalle sakinlerinden edinilen bilgilere göre Yanık ailesinin geçen yıl da oğullarını kaybettiği, bu acının ardından şimdi ikinci büyük kaybı yaşadığı ifade edildi.

Çevrede sevilen ve tanınan isimlerden biri olduğu belirtilen Mustafa Yanık’ın vefatı, Şekerhane Mahallesi’nde büyük üzüntü yarattı. Olayın ardından yakınları ve mahalle sakinleri mescit çevresinde toplandı.

POLİS EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. İlk değerlendirmelere göre olayın doğal ölüm olabileceği üzerinde durulurken, kesin sonucun yapılacak incelemelerin ardından netleşeceği belirtildi.