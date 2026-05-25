Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, küresel piyasaların yakından takip ettiği enflasyon beklentileri ve faiz politikası hakkında kritik açıklamalarda bulundu. İtalya'da yayınlanan 'Che Tempo Che Fa' adlı televizyon programına katılan Lagarde, bankanın para politikası rotasına ilişkin önemli ipuçları verdi.

Finans kaynaklarının aktardığına göre Lagarde, bu yıl için belirlenen yüzde 2,6 oranındaki fiyat artışı öngörüsünün değişen ekonomik koşullar nedeniyle güncellenebileceğini bildirdi. Mart ayında yapılan tahminlerin üzerinden geçen sürede tablonun farklılaştığına işaret eden AMB Başkanı, enflasyon verilerinin yukarı yönlü revize edilme ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı.

HAZİRAN AYINDA FAİZ ARTIRIMI GELECEK Mİ?

Enflasyon beklentilerindeki bu olası güncellemenin 11 Haziran'da yapılacak toplantıda doğrudan bir faiz artırımına dönüşüp dönüşmeyeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Konuyla ilgili kesin bir ifade kullanmaktan kaçınan Lagarde, mevcut ekonomik tablonun oldukça değişken olduğunu belirtti.

Karar alma sürecinde ellerindeki tüm verileri detaylıca inceleyeceklerini açıklayan Lagarde, ekonominin gelecek çeyreklerdeki performansını değerlendirmeleri gerektiğini aktardı. Atılacak adımların orta vadeli etkilerinin hesaplanmasının zorunlu olduğunu belirten AMB Başkanı, faiz kararı öncesi temkinli bir duruş sergiledi.

ABD VE İRAN GERİLİMİ PİYASALARI NASIL ETKİLİYOR?

AMB cephesindeki tek şahin açıklama Lagarde ile sınırlı kalmadı. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Martin Kocher de olası faiz artışının jeopolitik gerekçelerine dikkat çekti. Kocher, ABD ile İran arasında kalıcı ve sürdürülebilir bir barış anlaşması sağlanamaması durumunda bankanın haziran ayında faiz artırımına gitmesinin kaçınılmaz olabileceğini bildirdi.

Mevcut şartlar altında faiz oranlarını sabit tutmak ile artırmak arasında bir tercih yapılması gerektiğini belirten Kocher, tablonun düzelmemesi halinde tartışmaların doğrudan harekete geçme yönünde şekilleneceğini ifade etti. Ekonomistler ve yatırımcılar da haziran ayındaki toplantıdan çeyrek puanlık bir faiz artışı çıkmasını bekliyor.

AVRUPA MERKEZ BANKASI KARARLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarında artışa gitmesi, Euro'nun küresel piyasalarda diğer para birimlerine karşı değer kazanmasına zemin hazırlıyor. Enflasyonu dizginlemek amacıyla atılan bu adımlar, aynı zamanda Avrupa bölgesindeki borçlanma maliyetlerini yükselterek ekonomik büyümeyi yavaşlatıcı bir etki de yaratabiliyor. Küresel ticaretin önemli bir bölümünün Euro üzerinden gerçekleşmesi nedeniyle, AMB'nin alacağı kararlar uluslararası piyasalardaki likidite akışını doğrudan yönlendiriyor.