Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatları, parti genel merkezinin boşaltılması için harekete geçti. Ankara Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan resmi başvurunun ardından, öğleden sonra çevik kuvvet polisleri binaya giriş yaptı.

Avukat Celal Çelik tarafından emniyete sunulan dilekçeye göre, temsil yetkisinin Kılıçdaroğlu ve yönetimine geçmesine rağmen eski yöneticilerin binayı boşaltmadığı bildirildi. Dilekçede, milletvekillerinin dahi içeri alınmadığı ve diyalog çabalarının sonuçsuz kaldığı vurgulanarak teslim işlemlerinin yapılması talep edildi. Sabah saatlerinde Kılıçdaroğlu'na destek veren yaklaşık 100 kişilik bir grup ve bazı milletvekilleri genel merkez önünde toplandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DİSİPLİN UYARISI

Gün boyu süren gergin bekleyiş sırasında Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, sosyal medya üzerinden bir açıklama aktardı. Paylaşılan mesajda, parti örgütlerinin yargı ve emniyet personeline zorluk çıkarmaması istenirken, disipline aykırı davrananlar hakkında tedbir alınacağı duyuruldu.

MÜZAKERELER SONUÇSUZ KALDI

Ankara Valiliği'nin tahliye talimatı üzerine polis ekipleri ve icra memurları, parti yöneticileriyle görüşmelere başladı. Yağışlı havaya rağmen süren bekleyişte, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve beraberindeki heyetle yapılan görüşmelerden sonuç alınamadı. Gerginliğin tırmandığı anlarda CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın elinde bir hortumla giriş kapısının üzerine çıktığı kameralara yansıdı.

HUKUKİ SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği iade kararı, parti içindeki yönetim değişikliğini hukuken geçersiz kıldığı için genel merkezin fiziksel kullanım hakkı da doğrudan eski yönetime geçiyor. Mevcut parti yetkililerinin binayı kendi rızasıyla terk etmemesi, sürecin icra memurları ve kolluk kuvvetleri aracılığıyla zorunlu tahliyeye dönüşmesine zemin hazırladı.

Görüşmelerin ardından açıklama yapan Murat Emir, kurultay tarihini netleştirmek için uzlaşma aradıklarını belirterek, sabah saatlerinde polisle kapıya dayanılmasını eleştirdi. Kılıçdaroğlu cephesinden İzmir Milletvekili Mahir Polat ise mevcut yönetimin anlamsız bir inatla odaları boşaltmadığını aktardı. Müzakerelerin tıkanmasıyla birlikte çevik kuvvet ekipleri barikatı aşarak genel merkeze girdi.