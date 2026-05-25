ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rubio, İran ile devam eden çatışma durumunu sona erdirebilecek muhtemel bir anlaşmanın her an sağlanabileceğini bildirdi. Basın mensuplarına yaptığı açıklamada beklentileri yönetmeye çalışan Bakan, anlaşmanın bugün gerçekleşme ihtimali bulunduğunu ancak bu durumdan aşırı anlam çıkarılmaması gerektiğini vurguladı.

BOĞAZLARDA SEYRÜSEFER ÖZGÜRLÜĞÜ

Müzakere sürecindeki taslak metnin detaylarına değinen ABD Dışişleri Bakanı, boğazlardaki uluslararası seyrüsefer özgürlüğünün garanti altına alınmasına odaklandıklarını aktardı. Hazırlanan taslağın masada oldukça sağlam durduğunu belirten Rubio, Körfez ülkeleri başta olmak üzere tüm devletlerin boğazların ticarete açılmasını talep ettiğini ifade etti. Bu adımın sadece makul bir talep olmadığını, aynı zamanda küresel güvenlik için atılması gereken en doğru adım olduğunu savundu.

NÜKLEER MÜZAKERELERDE ZAMAN SINIRI UYGULANACAK MI?

İran'ın nükleer programına yönelik diplomasi trafiği hakkında da değerlendirmelerde bulunan Rubio, Tahran yönetiminin zaman sınırına tabi, gerçek ve önemli bir müzakere sürecine gireceğinden emin olduğunu dile getirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konudaki yaklaşımına dikkat çeken Bakan, yönetimin aceleci davranmayacağını ve kötü şartlar içeren hiçbir uzlaşıya imza atmayacağını açıkladı. Küresel enerji ve ticaret hatlarının güvenliği açısından kritik olan bu müzakereler, uluslararası pazarlarda yaşanabilecek dalgalanmaları önleme potansiyeli taşıyor.

İSRAİL'İN KENDİNİ SAVUNMA HAKKI

Ortadoğu'daki mevcut güvenlik dinamikleri ve İsrail'in askeri tutumu da açıklamaların odak noktalarından biri oldu. İsrail'in kendini koruma hakkının her koşulda geçerli olduğunu belirten Rubio, Hizbullah'ın olası füze saldırılarına karşı verilecek yanıtların meşruiyetini savundu. Bakan, ateşkes süreçleri de dahil olmak üzere İsrail'in saldırıları engelleme veya karşılık verme hakkının uluslararası alanda her zaman kabul gördüğünü sözlerine ekledi.