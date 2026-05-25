İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile Orta Doğu'daki son gelişmeleri değerlendirdiklerini bildirdi. Görüşmenin ana gündem maddesini İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'nın durumu oluşturdu.

Netanyahu'nun aktardığına göre, iki lider İran ile yapılacak olası bir nihai anlaşmanın sınırlarını belirledi. Bu kapsamda, nükleer tehdidin tamamen ortadan kaldırılması gerektiği vurgulandı. İsrail Başbakanı, söz konusu mutabakatın İran'daki nükleer tesislerin sökülmesini ve zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılmasını kapsadığını ifade etti.

TRUMP'TAN KENDİNİ SAVUNMA HAKKINA DESTEK

Görüşmede bölgesel güvenlik konuları da masaya yatırıldı. Netanyahu, Trump'ın İsrail'in Lübnan başta olmak üzere tüm cephelerdeki tehditlere karşı kendini savunma hakkını bir kez daha teyit ettiğini vurguladı. ABD ile İsrail arasındaki stratejik ortaklığın tarihinin en güçlü dönemini yaşadığını öne süren Netanyahu, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına kesinlikle izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI NEDEN ÖNEMLİ?

Küresel enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerde sıkça gündeme geliyor. ABD ve İsrail'in bu bölgeye yönelik ortak bir strateji belirlemesi, uluslararası enerji piyasaları ve deniz güvenliği açısından diplomatik çevrelerce yakından takip ediliyor.