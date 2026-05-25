Jeoloji mühendisliği uzmanlarından Prof. Dr. Osman Bektaş'ın yaptığı değerlendirmelere göre, 6 Şubat depremlerinin bölgedeki sismik etkileri yer altında aktif bir şekilde devam ediyor. Son dönemde Adana ve Malatya'da kaydedilen sarsıntıların bu devam eden sürecin doğrudan bir sonucu olduğu belirtildi.

Yüzeyde büyük yıkıma yol açan ana depremlerin kısa sürede tamamlanmasına rağmen, yerin derinliklerindeki akışkan ve viskoelastik katmanlarda sismik enerjinin yayılımı sürüyor. Uzmanlar, fay hatlarındaki bu enerji transferinin henüz sönümlenmediğine dikkat çekiyor.

DİJİTAL VERİLERLE AFET YÖNETİMİ

Bektaş'ın aktardığına göre, afet yönetimi ve risk planlamalarının güncel bilimsel yöntemlerle yeniden ele alınması zorunlu hale geldi. Özellikle yerkabuğundaki milimetrik değişimleri ölçen GPS ve uydu tabanlı radar sistemi InSAR verilerinin, gelecekteki risk analizlerinde temel alınması gerektiği vurgulanıyor. Bu teknolojiler, yer altındaki görünmeyen stres birikimini haritalandırarak risk planlamalarına doğrudan veri sağlıyor.

SİSMİK HAREKETLİLİK NE KADAR SÜRECEK?

6 Şubat'ta meydana gelen deprem çiftinin sadece yüzeydeki fay kırıklarıyla sınırlı kalmadığını belirten Prof. Dr. Bektaş, derindeki sürecin uzun vadeli etkilerine işaret etti. Bektaş, bölgedeki sismik faaliyetlerin geleceğine ilişkin, "Bu derin süreç, en az 10 yıl boyunca bölgedeki sismik faaliyetlerin asıl orkestra şefi olacak" ifadelerini kullandı.