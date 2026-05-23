Burdur-Antalya kara yolunun Antalya Kavşağı mevkisinde saat 01.00 sıralarında iki otomobilin çarpışması sonucu ölümlü bir trafik kazası meydana geldi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde yaşanan olayda 1 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Ali A. kontrolündeki 07 RT 227 plakalı araç ile Süleyman K. yönetimindeki 60 SB 961 plakalı otomobil kavşak noktasında çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, her iki aracın sürücüsü ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Hüseyin Y., İsmail Resul K., Mustafa Ü. ve Mustafa Yılmaz ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 5 yaralının tedavilerine devam edildiği bildirildi. Emniyet güçleri, kazanın oluş şekli ve kesin nedenine ilişkin kapsamlı bir inceleme başlattı.

GÜZERGAHTA GECE SÜRÜŞÜ RİSKİ

Akdeniz Bölgesi'ni iç kesimlere bağlayan en önemli geçiş noktalarından biri olan Burdur-Antalya güzergahı, özellikle gece saatlerinde azalan görüş mesafesi nedeniyle ekstra dikkat gerektiriyor. Uzmanlar, ana arterlerdeki kavşak noktalarına yaklaşırken hızın düşürülmesi ve trafik işaretlerine mutlak surette uyulması konusunda sürücüleri düzenli olarak uyarıyor.