Bankaların güncel mevduat faiz oranları yayımlandı. Birikimlerini Türk Lirası cinsinden değerlendirmek isteyen vatandaşlar için 500 bin liralık mevduatın 32 günlük vade sonundaki net getirileri banka bazında netleşti.

Bankaların resmi platformlarından derlenen güncel verilere göre, kurumlar yüzde 42 ile yüzde 45 bandında değişen oranlar sunuyor. Anadolubank, yüzde 45,00 faiz oranı uygulayarak 32 günün sonunda yatırımcısına 14 bin 880 TL net kazanç sağlıyor. Bu oranla vade sonu toplam bakiye 514 bin 880 TL'ye ulaşıyor. Türkiye Finans ise yüzde 44,00 oran ile 14 bin 185 TL net kazanç sunarken, vade sonundaki toplam tutar 514 bin 185 TL olarak hesaplanıyor.

BANKALAR ARASI GETİRİ FARKLARI

Farklı kurumların sunduğu oranlar incelendiğinde, getiri tutarlarının bankaların kendi politikalarına göre değiştiği görülüyor. Denizbank yüzde 43,50 faiz oranıyla 15 bin 974 TL net kazanç sağlarken, vade sonu toplam tutar 515 bin 974 TL'ye çıkıyor. Katılım bankacılığı tarafında yer alan Hayat Finans ise yüzde 42,67'lik oran ile 15 bin 431 TL getiri sunarak toplam bakiyeyi 515 bin 431 TL'ye yükseltiyor.

MEVDUAT HESAPLARINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Finans uzmanları, mevduat faiz oranlarının bankaların anlık likidite ihtiyacına ve genel piyasa koşullarına göre günlük olarak değişebildiğini aktardı. Yatırımcıların sadece vitrindeki faiz oranına değil, uygulanan stopaj (vergi) kesintilerine ve katılım bankalarındaki kar payı havuzlarının geçmiş performanslarına da dikkat etmesi gerektiği belirtiliyor. Vade süresi uzadıkça veya kısaldıkça uygulanacak yıllık basit faiz oranlarının farklılık gösterebileceği hatırlatılıyor.