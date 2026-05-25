Çin'in iç ve güneybatı eyaletlerinde hafta sonu başlayan şiddetli sağanak yağışlar sel felaketini beraberinde getirdi. Çongçing ilinde meydana gelen taşkınlarda 3 kişi hayatını kaybederken, kayıp durumdaki 19 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Riskli bölgelerde yaşayan 1805 kişi ise güvenli alanlara tahliye edildi.

Çin Su Kaynakları Bakanlığı ve Çin Meteoroloji İdaresi'nin ortak açıklamasına göre, Anhui eyaletinin batısı ile Hubey eyaletinin doğusunda ani sel riskine karşı en yüksek uyarı seviyesi olan 'kırmızı alarm' ilan edildi. Yetkililer, dağ sularından kaynaklanabilecek ani taşkın tehlikesinin son derece yüksek olduğunu bildirdi. Cıciang, Anhui, Ciangşi ve Hubey'in bazı bölgeleri için de 'turuncu alarm' verilerek yerel yönetimlere önleyici tahliye talimatı iletildi.

KAYIPLAR ARANIYOR VE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Yerel yönetimden aktarılan bilgilere göre, sel sularına kapılan Yongçuan ilçesinde 3 kişi yaşamını yitirdi ve 17 kişiden halen haber alınamıyor. Beybey ilçesinde ise 2 kişinin kayıp olduğu duyuruldu. Bölgedeki nehirlerin su seviyesi 22 ilçe ve beldede tehlike eşiğini aşarken, afetle mücadele kapsamında Yongçuan'da 1. seviye, 29 ilçe ve beldede 2. seviye, 9 ilçe ve beldede ise 3. seviye acil durum ilan edildi.

ÇİN'İN SEL UYARI SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Çin'in dört aşamalı meteorolojik uyarı sisteminde kırmızı renk en acil ve yıkıcı tehlikeyi temsil ediyor. Bunu aciliyet sırasına göre turuncu, sarı ve mavi renkler izliyor. Ülkenin özellikle güney ve orta kesimleri, yaz aylarında şiddetli yağışların etkisiyle düzenli olarak taşkın riskiyle karşı karşıya kalıyor. Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, hasar tespiti yapmak ve afetzedelerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasını koordine etmek amacıyla bölgeye özel bir çalışma ekibi sevk ettiğini açıkladı.