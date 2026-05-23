Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'nın Sarıyer'deki binasında basın toplantısı düzenleyen Gürsel Tekin, parti içindeki son gelişmeleri değerlendirdi. Yapılan açıklamaya göre Tekin, Özgür Özel'in grup başkan vekili seçilmesini tebrik ederek, Kemal Kılıçdaroğlu ile uyum içinde çalışacaklarını vurguladı.

İl binasında yaşanan tahribata dikkat çeken Tekin, Zeki Şen ve Erkan Narsap'ın odalarının kapılarının kırıldığını ve içeriye dışkı atıldığını iddia etti. Kamera sistemlerinin kapatıldığını belirten Tekin, çalışma ofisindeki evrakların ve eski genel başkanın fotoğraflarının da zarar gördüğünü aktardı. Meydana gelen maddi kayıpla ilgili gerekli hukuki başvuruların yapıldığı bildirildi.

İHRAÇ EDİLEN ÜYELERİN DURUMU NE OLACAK?

Eylül 2025 tarihinde gerçekleşen ihraç süreçlerine değinen Tekin, alınan mutlak butlan kararının ardından eski yönetimin ve ihraç edilen kişilerin üyeliklerinin fiilen devam ettiğini duyurdu. Bu kararla birlikte, gerekçesiz şekilde partiden uzaklaştırılan bin 800 kişinin baba ocağına geri döndüğü ifade edildi. Tekin ayrıca, karar sonrası Kılıçdaroğlu veya Özel ile henüz telefon görüşmesi yapmadığını sözlerine ekledi.

MUTLAK BUTLAN KARARI SİYASİ SÜREÇLERİ NASIL ETKİLİYOR?

Hukuk terminolojisinde mutlak butlan, bir işlemin kurucu unsurlarındaki eksiklik nedeniyle baştan itibaren geçersiz ve yok sayılması anlamına geliyor. Siyasi parti tüzüklerinde ve idari kararlarda bu durumun kesinleşmesi, o dönemde alınan ihraç gibi disiplin kararlarının da hukuken hiç doğmamış kabul edilmesini sağlıyor. Bu nedenle, bahsi geçen 1800 üyenin partiye dönüşü için yeni bir oylama yapılmasına gerek kalmıyor.

Mevcut il yönetiminin görev süresine de açıklık getiren Tekin, Kılıçdaroğlu ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) yeni bir karar alana kadar görevlerinin başında olduklarını kaydetti. Tutuklu belediye başkanlarının devam eden yargı süreçleri hakkında yorum yapmaktan kaçınan Tekin, asıl sorunun itirafçı ve iftiracılar olduğunu belirterek bu konunun takipçisi olacağını vurguladı.