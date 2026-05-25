Antalya’da yeni haftanın ilk günü yağışla başladı. Meteoroloji verilerine göre kent genelinde gün boyunca aralıklı sağanak geçişleri görülecek. Hava sıcaklığının en düşük 19, en yüksek 25 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, özellikle öğle saatlerinden sonra yağışın yer yer kuvvetli olabileceğini belirtti. Nem oranındaki yükselişle birlikte kısa süreli fırtına ve gök gürültüsü ihtimali de bulunuyor.

Meteorolojik tahminlere göre Antalya merkez ile bazı ilçelerde ani yağış nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşanabilir. Sürücülerin görüş mesafesindeki düşüşe karşı dikkatli olması isteniyor.

Uzmanlar, dışarı çıkacak vatandaşların şemsiye ve yağmurluk bulundurmasını önerirken, su baskını riski bulunan bölgelerde tedbirli olunması gerektiğini vurguluyor. Özellikle akşam saatlerinde yağışın etkisini artırabileceği değerlendiriliyor.