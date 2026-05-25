Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki kurultay sürecine dair yazılı bir açıklama yayımladı. Yavaş yaptığı açıklamada, parti genel merkezine polis zoruyla girilmesi gibi olası bir tablonun sadece siyasi partilere değil, Türkiye'nin demokratik birikimine de büyük zarar vereceğini aktardı.

Kurultay delegeleri tarafından seçilmiş bir iradenin varlığına dikkat çeken Yavaş, mevcut durumun kimse tarafından kabul edilemeyeceğini bildirdi. Milyonlarca yurttaşın umudunu CHP'ye bağladığını hatırlatan Yavaş, bu iradeyi yok sayan her türlü yaklaşımın toplumsal vicdanda onarılması güç yaralar açacağını ifade etti.

KURULTAY SÜRECİ NEDEN ÖNEMLİ?

Siyasi partiler mevzuatı ve parti tüzüklerine göre kurultay süreçlerinde delegelerin talepleri ile parti içi demokrasi mekanizmaları belirleyici rol oynuyor. Yavaş'ın açıklamasında yer alan "O kurultay 45 gün içinde toplanmalıdır" şeklindeki net çıkış, parti içindeki belirsizliğin hızla giderilmesi ve hukuki sürecin takvime bağlanması açısından kritik bir önem taşıyor.

Yazılı açıklamasının sonunda demokratik teamüllere bir kez daha vurgu yapan Yavaş, sürecin şeffaf ve partinin kurumsal kimliğine zarar vermeyecek bir hızda, 45 günlük makul süre zarfında tamamlanması yönündeki çağrısını yineledi.