25 Mayıs 2026

Pazartesi günü piyasaların açılmasıyla birlikte altın fiyatları, son bir haftanın en yüksek seviyelerine ulaştı. Piyasadan aktarılan verilere göre, gram altın haftanın ilk işlem gününe 6.710 TL, ons altın ise 4.563 dolar düzeyinden başlangıç yaptı.

Küresel piyasalarda emtia fiyatları, jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının para politikaları ekseninde şekillenmeye devam ediyor. ABD ile İran arasında olası bir anlaşmaya varılabileceği yönündeki haber akışı, petrol fiyatlarında aşağı yönlü bir baskı yaratırken, güvenli liman olarak görülen altına yönelik talebi canlandırdı.

FED MESAJLARI YÜKSELİŞİ FRENLİYOR

Altına olan talep artsa da, yükseliş ivmesi belirli bir noktada dirençle karşılaşıyor. Uzman değerlendirmelerine yansıyan tabloya göre, ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen şahin tonlu faiz mesajları, değerli metalin daha sert yükselişler kaydetmesinin önüne geçiyor. Bu zıt yönlü iki ana etken, piyasalardaki fiyatlamaların dengelenmesine neden oluyor.

25 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İç piyasada yatırımcıların yakından izlediği güncel satış fiyatları netleşti. Günün ilk saatleri itibarıyla gram altın 6.703,554 TL, çeyrek altın 11.017,00 TL ve yarım altın 22.029,00 TL üzerinden işlem görüyor.

Diğer yatırım araçlarında ise tam altın 43.360,50 TL, Cumhuriyet altını 43.914,00 TL ve gremse altın 108.733,76 TL satış fiyatıyla vitrinlerde yerini aldı. Küresel piyasaların referans değeri olan ons altının satış fiyatı ise 4.561,33 dolar olarak kaydedildi.