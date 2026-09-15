Antalya’da Alanya ve Manavgat belediyelerinin ihalelerine ilişkin üç ayrı ihaleden yasaklama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. 15 Eylül 2026 tarihli ilanlara göre Alanya Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ihaleler kapsamında kentte faaliyet gösteren bir şirket ile H.E. hakkında 1’er yıl, Manavgat Belediyesi kaynaklı bir ihale kapsamında ise bir gıda şirketi hakkında 6 ay süreyle yasaklama kararı verildi. Üç kararın da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na dayandığı bildirildi.

ALANYA’DA İKİ AYRI YASAKLAMA KARARI

Alanya Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ihalelere ilişkin ilk kararda, kentte faaliyet gösteren bir şirketin 1 yıl süreyle kurum ihalelerine katılmaktan yasaklandığı belirtildi. Aynı belediyenin ihalelerine ilişkin ikinci kararda ise H.E. hakkında yine 1 yıllık yasaklama kararı verildi. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlarda yasaklamaya konu ihale veya işlemlerin ayrıntıları ile kararların olay özelindeki gerekçeleri açıklanmadı.

MANAVGAT’TA SÜRE 6 AY

Manavgat Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ihalelere ilişkin kararda ise kentte faaliyet gösteren bir gıda şirketinin 6 ay süreyle kurum ihalelerine katılmaktan yasaklandığı kaydedildi. Böylece aynı gün yayımlanan Antalya bağlantılı üç karardan ikisi Alanya, biri Manavgat Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ihalelerle ilgili oldu. İlanlarda yasaklanan taraflar, yasaklama süreleri, kapsam ve kararların yasal dayanağına ilişkin bilgilere yer verildi.

2886 SAYILI KANUNDA SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Kararların dayanağını oluşturan 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, kamu idarelerinin özellikle taşınmaz satışı ve kiralanması gibi işlemlerinde uygulanan temel düzenlemeler arasında bulunuyor. Kanunun 83 ve 84’üncü maddelerinde ihale sürecindeki yasak fiil ve davranışlar ile bunlara bağlanan geçici yasaklama yaptırımları düzenleniyor. Mevzuata göre yasaklama kararı gerektiren bir durumun tespit edilmesi halinde idare tarafından gerekli resmi süreç işletiliyor ve verilen yasaklama kararları Resmi Gazete’de ilan ediliyor.

HANGİ DURUMLAR YASAKLAMAYA YOL AÇABİLİYOR?

2886 sayılı Kanun yalnızca ihale sırasında gerçekleştirilen yasak fiil ve davranışları kapsamıyor. Mevzuatta, üzerine ihale kaldığı halde usulüne uygun şekilde sözleşme yapmayan istekliler ile sözleşmeden sonra taahhüdünden vazgeçen veya mücbir sebepler dışında yükümlülüklerini sözleşme ve şartname hükümlerine uygun yerine getirmeyenler hakkında da geçici yasaklama uygulanabileceği düzenleniyor. Bununla birlikte 15 Eylül’de yayımlanan üç ilanda olay özelindeki gerekçeler açıklanmadığından, Alanya ve Manavgat’taki kararların bu ihtimallerden hangisine dayandığına ilişkin kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değil.

KARARIN KAPSAMI İLANDAKİ BİLGİYE GÖRE BELİRLENİYOR

2886 sayılı Kanun kapsamında verilen yasaklama kararlarında yaptırımın hangi ihaleleri kapsadığı önem taşıyor. Kamu İhale Kurumunun konuya ilişkin düzenleyici kararlarında da 2886 kapsamında verilen yasaklamaların Resmi Gazete’de yayımlanan kapsam ve içeriklerine göre uygulanacağı belirtiliyor. Buna göre karar yalnızca belirli bir idarenin ihalelerini kapsayabileceği gibi mevzuatta öngörülen şartlara göre daha geniş kapsamlı da olabiliyor. Bu nedenle şirketler ve gerçek kişiler açısından Resmi Gazete’deki ilanda belirtilen “yasaklamanın kapsamı” bölümü belirleyici nitelik taşıyor.

RESMİ GAZETE İLANI SÜRECİN ÖNEMLİ AŞAMASI

Yasaklama kararlarının Resmi Gazete’de yayımlanması, kamu ihale sisteminde kararların duyurulması ve diğer idareler tarafından görülebilmesi açısından önem taşıyor. 2886 sayılı Kanunun 84’üncü maddesi, ilgili yasaklama kararlarının Resmi Gazete’de ilan edilmesini öngörüyor. Bu sistem, ihale süreçlerinde kamu kaynaklarının korunması, isteklilerin yükümlülüklerini yerine getirmesi ve idareler arasında yasaklama bilgilerinin takip edilebilmesi amacı taşıyor.

ALANYA VE MANAVGAT’TA BELEDİYE TAŞINMAZLARI ÖNEM TAŞIYOR

Alanya ve Manavgat gibi turizm ve ticari hareketliliğin yüksek olduğu ilçelerde belediyelerin mülkiyetindeki taşınmazların kiralanması, satışı veya çeşitli kullanım haklarının ihale yoluyla değerlendirilmesi ekonomik açıdan da önem taşıyor. Özellikle ticari alanlar ve belediye mülklerine ilişkin ihalelerde 2886 sayılı Kanun hükümleri uygulama alanı bulabiliyor. Bu nedenle ihale şartnamesindeki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sözleşme aşamasının mevzuata uygun tamamlanması ve tarafların ihale sürecindeki yasak fiil ve davranışlardan kaçınması gerekiyor.

YENİ İHALELERDE YASAKLILIK KONTROLÜ ÖNEMLİ

Resmi Gazete’de ilan edilen yasaklama kararlarının ardından ilgili idarelerin sonraki ihale süreçlerinde isteklilerin yasaklılık durumunu kararın kapsamına göre dikkate alması gerekiyor. İhalelere katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler açısından da teklif vermeden önce şartname hükümlerinin, sözleşme yükümlülüklerinin ve ilgili mevzuatın dikkatle incelenmesi önem taşıyor. Alanya ve Manavgat’a ilişkin 15 Eylül tarihli kararlarda ise kamuoyuna açıklanan bilgiler yasaklanan taraflar, süreler, kapsam ve hukuki dayanakla sınırlı kalırken, yasaklamalara yol açan somut işlemlerin ayrıntıları ilanlarda yer almadı.