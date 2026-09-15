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Jandarma ekipleri kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla bölgede inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gencin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Görgü tanıklarının iddiasına göre genç sürücünün kask takmadığı belirtildi.

Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen midibüs ile motosiklet, Türkler Mahallesi’nde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu ve başını kaldırıma çarptı.

ALANYA’nın Türkler Mahallesi’nde midibüs ile motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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