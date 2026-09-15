ALANYA Belediyespor, çocukların küçük yaşta temel hareket becerileri kazanması ve cimnastikte sporcu altyapısının oluşturulması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Cimnastik Federasyonu’na bağlı Kıdemli Cimnastik Antrenörü ve Performans Antrenörü, Başantrenör Neslihan Altundaş yönetimindeki eğitimler, 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri yapılan çalışmalarda çocuklar 4-5/6-7-8/9-10-11 ve 12-13-14 yaş olmak üzere dört gruba ayrılıyor. Kıdemli antrenörlerin gözetiminde gerçekleştirilen temel cimnastik eğitimlerinde sınıflar 10’ar kişiden oluşturulurken, yaş gruplarına göre istasyon, beceri, koordinasyon, parkur, esneklik, akrobasi ve temel hareket çalışmaları uygulanıyor.

RİTMİK CİMNASTİKTE SPORCU ALTYAPISI OLUŞTURULUYOR

Kulüpte temel cimnastiğin yanında ritmik cimnastik branşında da altyapı ve performans grubu oluşturuldu. Şu anda 12 sporcunun yer aldığı grupta koreografi ve dans çalışmalarının yanı sıra top, ip, kurdele ve çember gibi ritmik cimnastik aletleriyle eğitimler gerçekleştiriliyor. Sporcuların gelişimlerinin ardından kulüp bünyesinde gösteri gruplarının da oluşturulması ve dönem sonunda belediye adına gösteriler düzenlenmesi planlanıyor.

ALTUNDAŞ: CİMNASTİĞİ SPORUN TEMELİ OLARAK GÖRÜYORUZ

Başantrenör Neslihan Altundaş, cimnastikte çocukların yalnızca bir branşa hazırlanmadığını, temel spor eğitimi aldıklarını belirterek, “Temel cimnastikte önceliğimiz çocuklarımızın yaşlarına uygun şekilde koordinasyon, esneklik, denge, kuvvet ve temel hareket becerilerini geliştirmek. Cimnastiği sporun temeli olarak görüyoruz. Çocuklarımız burada kazandıkları becerilerle ilerleyen yaşlarda voleybol, yüzme ve diğer branşlara yöneldiklerinde de önemli bir altyapıya sahip oluyor. Çocuğun yeteneğini ve ilgisini takip ederek uygun branşlara yönlendirmeler de yapıyoruz” dedi.

“AMACIMIZ GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ALTYAPI OLUŞTURMAK”

Ritmik cimnastikte yeni oluşturulan altyapı grubuna da değinen Altundaş, “Bu yıl ritmik cimnastikte sporcu altyapımızı ve performans grubumuzu oluşturduk. Şu anda 12 sporcumuzla çalışmalarımız devam ediyor. Burada artık sadece temel eğitim değil, koreografi, dans ve alet çalışmalarının yer aldığı daha ileri bir süreç yürütüyoruz. Amacımız çocuklarımızı doğru eğitimle geliştirerek Alanya Belediyespor bünyesinde güçlü ve sürdürülebilir bir cimnastik altyapısı oluşturmak” diye konuştu.

KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Alanya Belediyespor’un temel ve ritmik cimnastik çalışmalarında toplam 100 çocuk eğitimlerini sürdürüyor. Cimnastik eğitimlerine katılmak isteyen çocukların aileleri, 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu’na başvurarak eğitim programları hakkında bilgi alabilecek ve kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.