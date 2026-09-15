Çin'deki Sichuan Üniversitesi araştırmacıları, araçların üzerinden geçerken oluşturduğu mekanik hareketi elektrik enerjisine dönüştüren yeni bir hız tümseği prototipi geliştirdi. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, laboratuvar ve saha testleri tamamlanan sistem, trafik altyapısında düşük enerjili cihazları doğrudan yol üzerinden beslemeyi hedefliyor.

Geleneksel kasislerde araçların yavaşlamasıyla ortaya çıkan enerji genellikle ısı, ses ve titreşim olarak kayboluyor. Yeni tasarımda ise tümseğin altına yerleştirilen çift krank mili mekanizması, tekerleklerin oluşturduğu dikey baskıyı bir jeneratöre iletiyor. Yaylar sayesinde tümsek eski haline dönerken de jeneratör dönmeye ve enerji üretmeye devam ediyor.

SAHA TESTLERİNDEN BAŞARIYLA GEÇTİ

Prototip, üniversite girişindeki bir yolda üç hafta boyunca gerçek trafik koşullarında test edildi. Gece ve yağmurlu hava şartlarında da kesintisiz çalışan sistemde herhangi bir yapısal hasar gözlemlenmedi. Araçların yaklaşık 20 kilometre hızla geçtiği durumlarda en yüksek verimin alındığı sistemin enerji dönüşüm oranı yüzde 16 ile yüzde 68 arasında ölçüldü. Testlerde en yüksek 26 volt gerilim ve 1,161 watt güç değerlerine ulaşıldı.

ÜRETİLEN ENERJİ NERELERDE KULLANILACAK?

Elde edilen elektrik gücü, şebeke bağlantısı maliyetli veya zor olan noktalardaki yol kenarı sensörleri, kablosuz iletişim cihazları ve LED uyarı ışıklarının enerji ihtiyacını bağımsız olarak karşılamak için tasarlandı. Kurulum derinliği 15 santimetrenin altında olan mekanizmanın üretim maliyetinin 2 bin 500 Çin yuanının (yaklaşık 350-400 dolar) altında olduğu belirtildi. Araştırmacılar, sistemi otopark girişleri, kampüsler ve kontrol noktaları gibi vasıtaların sık geçtiği alanlar için daha dayanıklı hale getirmek üzere çalışmalarına devam ediyor.