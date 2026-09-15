Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansta; yükseköğretimde kalite güvencesi, kurumsal akreditasyon süreçleri ve üniversitelerde kalite kültürünün geliştirilmesine yönelik güncel yaklaşımlar ele alındı. Türkiye’nin farklı üniversitelerinden akademisyen, yönetici ve yükseköğretim paydaşlarının bir araya geldiği konferansta Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer de yer aldı.

‘KALİTEYİ SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ANLAYIŞLA GÜÇLENDİRMEYİ ÖNEMSİYORUZ’

Konferansa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rektör Sağer, yükseköğretimde kalite anlayışının eğitimden araştırmaya kadar üniversitelerin tüm süreçlerini kapsadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 2026 YÖKAK Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı’nda Alanya Üniversitesi olarak yer aldık. Yükseköğretimde kalite güvencesi, kurumsal akreditasyon süreçleri ve kalite kültürünün geliştirilmesine yönelik güncel yaklaşımların ele alındığı konferansta, farklı üniversitelerden akademisyen ve yöneticilerle bir araya gelerek değerlendirme fırsatı bulduk. Üniversitelerimizin eğitim, araştırma ve kurumsal gelişim süreçlerinde kaliteyi sürdürülebilir bir anlayışla güçlendirmesini son derece önemli buluyorum. Bu değerli organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen YÖKAK’a, Yıldız Teknik Üniversitesi’ne ve katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum.” Konferans, yükseköğretimde kalite güvencesi ve akreditasyon süreçlerine ilişkin değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: Alanya Üniversitesi BÜLTEN