ALANYA Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Görevlisi iken yakalandığı lösemi hastalığına karşı sergilediği destansı mücadeleyle "Maskeli Şebnem" olarak tüm Türkiye'nin sevgisini kazanan Şebnem Köseoğlu için vefatının 6’ncı yıl dönümünde anma programı gerçekleştirildi. Alanya Üniversitesi yanında yer alan Öğr. Gör. Şebnem Köseoğlu Parkı’nda düzenlenen yemekli organizasyona Köseoğlu ailesi, yerel yönetim temsilcileri, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve LÖSEV gönüllüleri katıldı.

ABDULLAH AKBAŞ: GERİDE HOŞ BİR SADA BIRAKTI

Anma programında ilk olarak söz alan Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Akbaş, konuşmasına bir şiir dörtlüğüyle başlayarak hayatın geçiciliğine ve geride bırakılan eserlerin önemine dikkat çekti. Akbaş, "Önemli olan, geride güzel bir iz ve hoş bir sada bırakabilerek bu dünyadan ayrılabilmektir. Şebnem Hocamız da geride bıraktığı güzel izlerle bunu en güzel şekilde başaran insanlardan biri oldu. Bugün onun adına yapılan çalışmalar, hasta çocuklarımıza umut ışığı olmaya devam ediyor. Eğitim camiasına sunduğu katkılar, yetiştirdiği öğrenciler ve geride bıraktığı güzel hizmetler bugün hâlâ yaşatılıyor" dedi.

FARUK KONUKÇU: BU BİR ÖMÜR SÜRECEK HİKÂYE

Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, anma programının toplumsal farkındalığı diri tutmadaki rolüne işaret ederek, "Sevgili Şebnem’in Alanya’da başlayıp daha sonra ulusal ölçekte devam eden, sonu bizim için hüzünlü bitse de büyük bir toplumsal farkındalık oluşturan hikâyesinin hâlâ içindeyiz. Bu, bir ömür devam edecek bir hikâye. İnsanlar bu hastalıkla mücadele ettiği sürece, bu hastalık nedeniyle kaybettiğimiz tüm dostlarımızı anmaya ve başka insanlara sağlık umudu olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

MEHMET ŞARANİ TAVLI: BIRAKTIĞI GÜZEL İZLERİ UNUTMAYACAĞIZ

AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, Şebnem Köseoğlu’nun kent için büyük bir değer olduğunu belirterek, “Onu hiçbir zaman unutmayacağız ve her zaman kalbimizde yaşatacağız. Şebnem Hocamız, Alanya’mız için çok değerli bir insandı. Bıraktığı güzel izleri ve yaptığı hizmetleri hiçbir zaman unutmayacağız. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. İnşallah hatırasını her zaman yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

MUSTAFA TOKLU: GENÇLERE VE HASTALARA ÖRNEK OLDU

AK Parti Doğu Marmara Bölge Koordinatörü Mustafa Toklu ise Şebnem Hoca’nın hayata bakışının ilham kaynağı olduğunu vurgulayarak, “Şebnem Hocamız; mücadelesi, azmi ve hastalık sürecindeki gayretiyle birçok gence ve bu hastalıkla mücadele eden pek çok insana örnek oldu. Hayat ve yaşama sevinci, bizler için her zaman ilham kaynağıydı. Bugün Şebnem Hocamızı tüm güzellikleri, iyilikleri ve topluma kattığı değerlerle bir kez daha anıyoruz. Onun çevresine yaydığı güzel enerjiyi, hayata bakışını ve bıraktığı izleri yaşatmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

ÇOŞKUN KARADAĞ: EĞİTİME VE SAĞLIĞA BÜYÜK KATKI SUNDU

CHP Eski İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, anma gününün yeni eğitim-öğretim yılının başlangıcına denk gelmesinin anlamlı olduğunu belirterek, "Şebnem kızımız Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi'ne çok büyük katkıları olan, eğitime önem vermiş değerli bir insandı. Aynı zamanda lösemi konusunda toplumsal farkındalık yaratarak insanları LÖSEV'e destek olmaya yönlendirdi. Bıraktığı mesaj yaşamaya devam ediyor" dedi.

SÖYLER: ALANYA'MIZIN PRENSESİYDİ

Anavatan Partisi Alanya İlçe Başkanı Ramazan Durdu Söyler, Köseoğlu ailesiyle olan yakın bağlarına değinerek, "Maskeli Şebnem, Alanya’mızın prensesiydi, gözbebeğimizdi. Şebnem, mücadelesiyle kendisini Türkiye’ye tanıttı. Biz onun mücadelesine hep birlikte destek olduk. Şebnem melek oldu ama hiçbir zaman unutulmadı. Ailesi ve babası Serdar abimiz bir babanın verebileceği en büyük özveriyi gösterdi. Şebnem kendi hastalığıyla mücadele ederken başka hastalara da büyük destek verdi, umut oldu" açıklamasında bulundu.

ÖZLEM UĞUREL: LÖSEV DÜKKAN İLE DESTEK OLUYORUZ

LÖSEV Antalya İl Koordinatör Yardımcısı Özlem Uğurel, Köseoğlu ailesinin vakfa verdiği kesintisiz desteğe teşekkür ederek, "Köseoğlu ailesi LÖSEV’e her anlamda destek veren çok değerli insanlardan oluşuyor. Bugün burada LÖSEV Dükkan markamızla yer alıyoruz. Annelerimizin ürettiği el yapımı ürünlerin satışını gerçekleştirerek lösemili çocuklarımıza kaynak sağlıyoruz. Şebnem Hanım’a Allah’tan rahmet diliyorum, nurlar içinde uyusun" diye konuştu.

ABDULLAH KARAOĞLU: UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ

Alanya Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu ise "Şebnem kızımızın aramızdan ayrılmasının üzerinden 6 yıl geçti. Biz Şebnem’i unutmuyoruz, unutamayız ve unutmayacağız. Onun vesilesiyle lösemili çocuklarımıza ve ailelerine katkı sunmaya, yardımcı olmaya devam edeceğiz" mesajını verdi.

ALİ HANCI: GÖNLÜMÜZDE ÖMÜR BOYU YAŞAYACAK

İş insanı Ali Hancı, fiziki ayrılığın sevgiyi azaltmadığını belirterek, “Sevgili Şebnem’in aramızdan ayrılışının bugün 6. yılı. Ancak bu ayrılık aslında yalnızca fiziksel bir ayrılık. Onun sevgisi her geçen gün katlanarak büyüyor. Şebnem çok özel bir mücadele başlattı. İnsanlara pozitifliğiyle ve müthiş enerjisiyle güç verdi. Her türlü hastalıkla mücadele edilebileceğini ve sonuç ne olursa olsun mücadeleden asla vazgeçilmemesi gerektiğini hem kendi çevresine hem bizlere hem de tüm Türkiye’ye gösterdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bir araya gelerek anma programını gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra da doğum günlerinde ve ölüm yıl dönümlerinde Şebnem’i anmaya, onun hatırasını yaşatmaya devam edeceğiz. Şebnem’i her zaman kalbimizde yaşatacağız" dedi.

SERDAR NOYAN: BÜTÜN İNSANLIĞA ÖRNEK OLDU

Duygularını paylaşan eczacı Serdar Noyan, Şebnem'in sergilediği azmin ve hayat enerjisinin toplumun tamamına yön gösterdiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Şebnem, insanlara çok güzel bir örnek oldu. Her ne olursa olsun mücadele etmenin, yaşama ve hayata tutunmanın ne kadar önemli olduğunu kendi mücadelesiyle gösterdi. Verdiği bu mücadele, yalnızca kendi hayatıyla sınırlı kalmayıp bütün insanlığa örnek olması gereken güçlü bir mesaj taşıyor. Biz de onun bu gücünü, azmini ve güzel anısını yaşatmaya çalışıyoruz. Şebnem, bundan sonraki süreçte de birçok insan için güzel bir örnek ve ilham kaynağı olarak yaşamaya devam edecek." Anma programı, LÖSEV standının ziyaret edilmesi ve davetlilere ikram edilen yemeğin ardından sona erdi. (Hüseyin DOĞANAY)

Kaynak: Haber Merkezi